Calcio Promozione: Novafeltria, Collini riprende la Sampierana (1-1)

Sport

Novafeltria

| 17:50 - 18 Settembre 2022

Le squadre prima dell'ingresso in campo.

Novafeltria - Sampierana 1-1



NOVAFELTRIA: Golinucci, Pasolini, Pavani, Fabbri (19' st Crociani), Soumahin, Rinaldi (1' st Sartini), Frihat, Baldinini, Collini, Toromani (19' st Radici), Castellani (32' st Vivo).

In panchina: Burioni, Ceccaroni, Valdifiori, Menicucci, Mahmutaj.

All. Giorgi.

SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli, Diversi, Canali (40' st Para), Quaranta, Rossi G., Castagnoli, Petrini, Lanzi, Narducci, Rossi S. (32' st Berni).

In panchina: Zollo, Fabbri, Fiaschetti, Pippi, Bardi, Battistini.

All. Barontini.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna.

RETI: 7' st Castagnoli, 37' st Collini.

AMMONITI: Pasolini, Baldinini, Collini, Toromani, Lanzi.

NOTE: recupero 1'pt, 3' st. Calci d'angolo 2-5.



SECCHIANO Primo punto in campionato per il Novafeltria, che ferma la Sampierana, una delle squadre più attrezzate del girone E.

Un grande striscione viene esposto in tribuna per sostenere Thomas Guerra, presidente del Novafeltria, in settimana ricoverato in ospedale dopo un brutto e sfortunato incidente. Si gioca: dopo un primo tentativo di Frihat all'11', murato dalla difesa bianconera, al 14' l'ex Narducci calcia al volo da fuori area, colpendo una clamorosa traversa. Il Novafeltria risponde al 21' con un cross di Baldinini respinto dalla difesa, Toromani al volo calcia alto. Al 24' Golinucci smanaccia provvidenzialmente un tiro di Castagnoli deviato da un difensore gialloblu: il successivo tap-in è invalidato per fuorigioco. Al 35' il Novafeltria pareggia il conto dei legni con Collini, autore di uno splendido colpo di tacco sul corner battuto da Toromani. A inizio ripresa Castellani impegna Zammarchi, bravo a distendersi a deviare in calcio d'angolo. Al 52' Castagnoli è abile a girarsi in area e a battere Golinucci, portando in vantaggio la squadra ospite. Il Novafeltria trova il meritato pareggio all'82': Baldinini serve Frihat, la palla finisce a Collini che in girata fissa il risultato nuovamente sulla parità. Nel finale Sartini sfiora il bersaglio su punizione, stessa sorte per il tiro di Para al termine di un contropiede.