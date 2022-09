Calcio Promozione Girone E: hurrà Gambettola e Forlimpopoli, sorride anche la Stella

Sport

| 17:49 - 18 Settembre 2022

Risultati 2a giornata Promozione Girone E.



Roboante affermazione del Forlimpopoli in casa del Sant'Ermete: sette reti fatte e zero subite in due gare per la formazione forlivese, in vetta assieme al Gambettola, corsaro sul campo del Torconca. Primo punto per il Novafeltria che blocca la Sampierana a Secchiano, convincente affermazione della Stella in casa contro il Verucchio.



RISULTATI



Cervia - Meldola 4-2 (11' Mancini, 18' Conti, 38' rig. e 60' rig. Sow, 74' Ghetti)



Due Emme - Fratta Terme 2-0 (31' Montesi, 86' Yabrè)



Misano - Granata 2-1 (11' e 94' Chisano, 31' Casotti)



Novafeltria - Sampierana 1-1 (52' Castagnoli, 82' Collini)



Sant'Ermete - Forlimpopoli 0-4 (17' e 25' Ulivieri, 30' Dell'Ara, 50' Iacchetta)



Stella - Verucchio 3-1 (65' Cicchetti, 75' Medi, 77' Bellicchi)



Torconca - Gambettola 0-1



ANTICIPO Bellaria Igea Marina - Bakia partita rinviata per impraticabilità del campo



CLASSIFICA Forlimpopoli e Gambettola 6, Sampierana 4, Granata, Due Emme, Fratta Terme, Misano, Cervia, Stella, Bakia* 3, Bellaria Igea Marina*, Novafeltria, Torconca, Verucchio, Meldola 1, Sant'Ermete 0.



*Una partita in meno