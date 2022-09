Giardini d'Autore, tutto pronto per la prima giornata: ecco il programma

Eventi

Rimini

| 13:42 - 15 Settembre 2022

Piazza sull'Acqua Rimini.

Si alza il sipario su Giardini d’Autore in programma da domani 16 settembre sino a domenica 18, nella suggestiva cornice della Piazza sull’Acqua.



Il programma della prima giornata:



Si comincia venerdì 16 settembre alle 9.30 con l’apertura ufficiale di Giardini d’Autore autunno 2022. Alle 10 la giornata entrerà nel vivo con “Piante pet friendly”, workshop a cura di Veronica Garetti - Florine. Alle 10.30, alle 11.30 spazio a due laboratori: “L’orto d’autunno” (a cura di Alberto Strapazzini – Stravedee) e “Giardini Lab – Erbacee perenni, echinacee e graminacee per un autunno a tutto colore” (a cura di Vivaio Zanelli).

Alle 11.00 il pubblico potrà concedersi una pausa di relax con “In giardino con Biberius”, degustazione di in compagnia della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini in collaborazione con Enoteca Biberius (gratuito, posti limitati su prenotazione: 0541.718880). L’iniziativa sarà replicata alle 15. Alle 12 e alle 14 sarà la volta di altri due laboratori: “Giardini Lab – Sfumature Piccanti” (a cura di vivaio Happy Plant) e “Natural Decor” (a cura di Valentina Val dei Fiori – Flower Farm). Il programma prosegue alle 14.30 con “YUZEN”, sessione di pittura su stoffa a soggetto floreale che trae ispirazione dall’antica tecnica tradizionale giapponese per decorare i kimono.

Si prosegue alle 15.00 con il laboratorio “Giardini La Nel giardino dei ricordi” (a cura di Floricoltura Fenix), mentre alle 15.30 sarà la volta di #Azzuchef: chiacchiere e ricette dal giardino alla tavola. Sempre alle 15.30 da non perdere il laboratorio “La casetta del giardiniere” (a cura di Veronica Zavoli, Le Terre di Veronica).

Alle 16.00 appuntamento con il workshop “Piccolo orto domestico” (a cura di Laura Genestreti Studio Ramina), mentre alle 16.30 Lorena Montanari sarà protagonista del laboratorio “Giardini Lab – Gli iris di Lorena”.

Tra le proposte della prima giornata, alle 17.00, ci sarà anche “La Rimini che non ti aspetti Passeggiata Culturale con Discover Rimini: Alla Scoperta del Borgo San Giuliano”. Dalla Piazza sull’acqua, con il maestoso Ponte di Tiberio, il percorso si addentrerà tra le stradine e le piazze del Borgo San Giuliano, per scoprirne sia l’anima felliniana, sia quella popolare, plasmata da pescatori e fiaccherai. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Per ristorarsi dopo una lunga giornata, alle 17.30 appuntamento con “In giardino con Biberius: Mastro Birraio” e alle 18 sulle rive della Piazza sull’Acqua con “Autum Beautè”: l’aperitivo di bellezza a cura di Barfum (posti limitati, su prenotazione: 339.2356749).

Non mancheranno le novità nella Giardini Farm Market che a settembre si arricchirà di tantissime nuove proposte. Un vero e proprio mercato contadino in città, ricco di prodotti curiosi ed eccellenze del territorio e, per la gioia dei più piccoli, una vera e propria Fattoria Urbana curata dal Podere Santa Pazienza. Uno spazio, quello della Giardini Farm Market, all’insegna della convivialità, dei sapori e del gusto in una terra, la Romagna, che da sempre ha fatto della tavola un momento di incontro e identità.

Torna l’appuntamento con il Quartopiano Suite Restaurant e la famosa La Terrazza sull’Acqua, il bistrot affacciato sul Ponte di Tiberio e la cucina creativa dello chef Silver Succi. Un sogno a occhi aperti che si ripete, solo per tre giorni, a Giardini d’Autore con colazioni, brunch, pranzi e aperitivi davvero suggestivi.