Calcio C: top 11 del girone B, due i riminesi presenti

| 13:19 - 15 Settembre 2022

Claudio Santini, attaccante del Rimini.



Nella top 11 della terza giornata del girone B meritata citazione per i riminesi Nicola Pietrangeli e Claudio Santini. Significativa la presenza della Carrarese, con il portiere Satalino, il terzino D'Ambrosio e la mezzala Schiavi (ma da segnalare anche le buone prove del regista Mercati e degli esterni Grassini e Coccia), mentre Lanini, con la doppietta al Montevarchi, si issa in vetta alla classifica marcatori con 4 reti in 3 partite. In evidenza anche i giovani Martina e Aucelli, a segno con Ancona e Vis Pesaro.



TOP 11 (4-3-3): Satalino (Carrarese) - D'Ambrosio (Carrarese), Pietrangeli (Rimini), Bonini (Gubbio), Martina (Ancona) - Schiavi (Carrarese), Aucelli (Vis Pesaro), Rizzo Pinna (Lucchese) - Nicastro (Pontedera), Santini (Rimini), Lanini (Reggiana).



ric. gia.