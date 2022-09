PDFelement, lo strumento che divide i file PDF e non solo

Attualità

Il PDF, l’acronimo di Portable Document Format (formato di documento portatile), è un formato sempre più diffuso tanto in ambito lavorativo che di studio per la sua estrema versatilità. Può essere aperto da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi sistema operativo, per questo motivo è uno dei formati più usati a livello internazionale per lo scambio di documenti e informazioni.

Il principale vantaggio del PDF è l’integrità grafica, poiché il layout e il contenuto restano inalterati indipendentemente dal dispositivo, dal sistema operativo o dal software. I PDF sono facili da creare e da leggere e offrono opzioni di sicurezza molto elevate per proteggere i contenuti più sensibili.

Ci sono però delle criticità che vanno sottolineate. I PDF possono essere compressi senza risultare eccessivamente pesanti, ma se i file sono troppo lunghi possono subentrare dei problemi. In questi casi può risultare difficile estrarre le informazioni. Inoltre non tutti i PDF sono uguali e richiedono diverse modalità di lavoro, come quando bisogna eseguire ricerche o estrarre informazioni.

Queste criticità però possono essere bypassate con PDFelement, uno strumento griffato Wondershare che crea soluzioni pratiche e facili alla portata di tutti. Come dividere PDF gratis con PDFelement? Lo scopriamo nel paragrafo successivo.





Come dividere i file PDF con PDFelement?

1° step : aprire il PDF con Anteprima. Se Anteprima è il lettore predefinito, è sufficiente cliccare due volte sul PDF; in caso contrario è necessario cliccare su con il tasto destro e poi selezionare “Apri con” Anteprima;

: aprire il PDF con Anteprima. Se Anteprima è il lettore predefinito, è sufficiente cliccare due volte sul PDF; in caso contrario è necessario cliccare su con il tasto destro e poi selezionare “Apri con” Anteprima; 2° step : accedere al menu “Vista” e selezionare “Miniature” per poter vedere tutte le pagine del PDF;

: accedere al menu “Vista” e selezionare “Miniature” per poter vedere tutte le pagine del PDF; 3° step: trascinare le miniature delle pagine sul desktop per separarle dal documento PDF.

1° step : lanciare PDFelement per poi aprire il PDF cliccando sul menu File e sfogliando le cartelle locali. In alternativa si può trascinare direttamente il file nella finestra del programma;

: lanciare PDFelement per poi aprire il PDF cliccando sul menu File e sfogliando le cartelle locali. In alternativa si può trascinare direttamente il file nella finestra del programma; 2° step : andare sul menu Pagina dove sono presenti diversi pulsanti, ognuno associato ad una specifica funzione: modifica, estrazione, eliminazione di pagine, rotazione e sostituzione;

: andare sul menu Pagina dove sono presenti diversi pulsanti, ognuno associato ad una specifica funzione: modifica, estrazione, eliminazione di pagine, rotazione e sostituzione; 3° step: a questo punto compare una nuova finestra, da dove selezionare il numero di pagine oppure l’intervallo di pagine da dividere. Una volta configurate le impostazioni, basta cliccare su Dividi per completare l’operazione. I nuovi file PDF verranno così salvati nella cartella di destinazione pronti all’uso.



Come unire PDF su Mac?

1° step : installare PDFelement, aprire il software, cliccare su Strumento nella barra degli strumenti in alto e infine su Processo Batch;

: installare PDFelement, aprire il software, cliccare su Strumento nella barra degli strumenti in alto e infine su Processo Batch; 2° step : cliccare nella nuova finestra su Unisci PDF e poi su “+ Aggiungi” e selezionare i file da aggiungere. Scegliere la posizione appropriata e, dopo che tutti i file sono stati caricati nella finestra prescelta, cliccare su Applica per iniziare ad unire;

: cliccare nella nuova finestra su Unisci PDF e poi su “+ Aggiungi” e selezionare i file da aggiungere. Scegliere la posizione appropriata e, dopo che tutti i file sono stati caricati nella finestra prescelta, cliccare su Applica per iniziare ad unire; 3° step: il file PDF appena unito sarà aperto nel programma, da dove è possibile apportare tutte le modifiche ritenute opportune. Per eliminare, aggiungere o sostituire il testo nel file PDF bisogna cliccare su Testo nella barra degli strumenti in alto. Cliccando su Organizza Pagine, in alto a destra, è possibile riorganizzare a proprio piacimento le pagine del file PDF e trascinarle per spostarle.

Esistono diversi modi per separare i PDF , ma PDFelement rappresenta sicuramente uno dei più efficaci soprattutto per chi mette la protezione e la sicurezza al primo posto.

Cosa fa PDFelement? Divide il PDF in pagine singole, così diventa molto più semplice e intuitivo accedere immediatamente ai dati e alle informazioni di cui si ha bisogno. Oltre alla possibilità di dividere, ma all'occorrenza anche di unire in pochissimi secondi, questo software consente di modificare file già esistenti, crearne di nuovi, visualizzarli e convertirli nel formato desiderato. Vantaggi utilissimi sia per chi studia sia per chi lavora e in generale per chi invia e riceve un enorme quantitativo di file PDF.