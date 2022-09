Finisce con l'auto nel porto canale e muore. Pescatore cerca di salvarlo

Cronaca

| 11:20 - 15 Settembre 2022

La Smart ripescata.

E' finito con l'auto, una Smart, nel porto canale di Rimini e nonostante il tentativo di aiuto di un pescatore di origine africana, l'uomo alla guida del mezzo è deceduto. E' successo questa mattina (giovedì 15 settembre) intorno alle 7.30. (Vedi notizia precedente) A perdere la vita un 58enne riminese, conosciuto in città. L'auto è finita in acqua nella parte più profonda, in corrispondenza della ruota panoramica. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, i militari della capitaneria di porto coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, intervenuto sul posto, la Smart è finita in acqua mentre lungo la banchina erano al lavoro gli addetti di un peschereccio. Un pescatore si è quindi lanciato in mare con un salvagente per aiutare l'automobilista, ma pare che questo abbia rifiutato di lasciare l'abitacolo della vettura. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini e una squadra di sommozzatori di Bologna. La salma è stata recuperata ed è a disposizione del medico legale.