Buon compleanno Cescot, l'ente compie 40 anni e festeggia con una giornata speciale

11:04 - 15 Settembre 2022

Cescot compie 40 anni. Quattro decenni nei quali l'ente ha formato 40.000 persone, con una media negli ultimi anni di 30 iniziative di orientamento e alternanza scuola lavoro; 200 corsi annuali per imparare un mestiere o aggiornarlo; 1700 percorsi individuali per apprendisti; 300 tirocini formativi in aziende del territorio; 12.000 ore di formazione per quasi 4.000 allievi, da studenti a dirigenti di impresa; 600 ore di consulenze individuali all'anno per l’avvio al lavoro e rapporti consolidati con oltre 300 aziende per stage e tirocini.



“Nella vita di una persona, i 40 anni rappresentano il momento della piena consapevolezza, possono portare in regalo informazioni e chiarezza su chi siamo, un modo diverso di guardare il mondo in maniera non scontata, con una progettualità che può contare su esperienza, ancora buona capacità produttiva e il desiderio di mettere a frutto tutto il nostro potenziale. Così ci sentiamo al Cescot”, afferma il presidente, Alessandro Bonfè.



Per festeggiare questa importante tappa insieme alla città, Cescot ha organizzato varie iniziative con il momento clou il 23 settembre: in programma un evento aperto a tutti dal titolo “I corti del Cescot, per un venerdì da leoni”. Minicorsi, webinar ed esperienze formative gratuite si susseguiranno mattino e pomeriggio, nella sede di via Clementini 31, per accendere la curiosità e la voglia di imparare cose nuove. Il file rouge è tutto quanto ruota attorno al video: come stare davanti ad una telecamera, come girare video virali per i social, come fare colloqui di lavoro on line. Il programma ispirato a famosi film: “Tempi Moderni” saper usare le nuove tecnologie per i colloqui di lavoro; “Il favoloso mondo di amelie” reel, il segreto del successo è nella fantasia; “Forrest Gump” Tik Tok è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita; "Ritorno al futuro" comunicare in digitale, strumenti e linee guida in evoluzione; “Il discorso del re”, consigli e riflessioni su come parlare in pubblico per essere efficaci; “The Truman show”, 40 suggerimenti pratici per parlare in webcam ed essere naturali e convincenti.



L’intero programma è scaricabile dal sito del Cescot https://bit.ly/3Bsi4Mh da dove sarà possibile fare l’iscrizione (obbligatoria).



Il giorno prima, il 22 settembre, si terrà il convegno “La formazione che sarà: personalizzare l’offerta formativa, forti dell’esperienza e orientati al futuro” riservato agli addetti ai lavori. Un momento di riflessione su scenari, strumenti e risorse per lo “storyboard” dei prossimi 10 anni.