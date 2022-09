Rimini, una festa per rivitalizzare il quartiere: ecco 'Celle in festa'

Eventi

Rimini

| 11:01 - 15 Settembre 2022

Teatro della Centena, associazione organizzatrice e promotrice del Festival di teatro e danza Le Voci dell'Anima, organizza assieme a Futuro Verde A.P.S., Namaste - Sezione di Rimini un'iniziativa di carattere culturale dal titolo “Celle in Festa”.



L’iniziativa si svolgerà sabato 17 settembre dalle 17 alle 20.30, presso la piazza antistante il centro commerciale Coop delle Celle. In caso di pioggia si utilizzerà lo spazio della sala Civica delle Celle.



L'incontro è rivolto a tutti i cittadini della zona Celle di Rimini, bambini, giovani e famiglie, per rivitalizzare e arricchire di contenuti i luoghi di riferimento per i residenti.



Saranno proposti laboratori di animazione ed educazione per i più piccoli, brevi performance sportive ed artistiche, un piccolo mercatino solidale e assaggi di sardoncini e Rebola, il tutto all'insegna della creatività e della voglia di stare assieme per rinfrancare lo spirito e riattivare una sana socialità.



Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente a Teatro della Centena al numero 335 5868262.