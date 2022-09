Rimini Calcio: al Neri arriva l'Olbia, squadra giovanissima

Sport

Rimini

| 10:13 - 17 Settembre 2022

L'allenatore Occhiuzzi (foto dalla pagina Facebook dell'Olbia).



Quattro punti in tre partite per l'Olbia, una delle squadre più giovani della categoria, prossima avversaria del Rimini al Romeo Neri. Nel turno infrasettimanale, conclusosi con la sconfitta casalinga al cospetto della Vis Pesaro, Roberto Occhiuzzi ha schierato sei under: quattro giocatori classe 2000 (Bellodi, Travaglini, Biancu e Babbi), due 2001 (Gelmi e Sueva) e un 2002 Gabrieli. Sueva, Gabrieli e Babbi hanno poi lasciato spazio a un 2002 (Fabbri), un 2001 (Contini) e un 2003 (Boganini). Squadra giovanissima ma non da sottovalutare: i punti fermi sono gli over Brignani in difesa, i due centrocampisti centrali Minali e La Rosa, l'attaccante Ragatzu, vecchia conoscenza del Rimini, che può operare anche come trequartista alle spalle di due punte. In organico ci sono anche due sammarinesi: l'attaccante Nicola Nanni (attualmente alle prese con qualche problema fisico) e l'esterno difensivo Filippo Fabbri, il primo reduce da un campionato in C con la Lucchese, il secondo ingaggiato dal Forlì. Nanni in attacco è una delle possibilità di scelta per Occhiuzzi, che può anche schierare il centravanti scuola Atalanta Babbi e l'attaccante di movimento Contini, ex goleador della primavera del Cagliari, squadra che da sempre invia all'Olbia giovani da svezzare. Occhiuzzi, a Cosenza, ha allenato Sueva, che finora ha operato come esterno destro del 3-4-1-2. Tra i giovani più interessanti c'è la seconda punta o trequartista destro, di piede mancino, Boganini, ex Prato: ha risolto la gara con il Pontedera con uno splendido sinistro da fuori area. Deve crescere in intensità e continuità, ma la stoffa c'è. Eccellente finora il rendimento del portiere scuola Atalanta Gelmi, autore di parate dall'alto coefficiente di difficoltà sia con il Pontedera che con il Montevarchi. Filosofia opposta dunque quella dei sardi, rispetto al Rimini: l'obiettivo è la salvezza, da raggiungere valorizzando il più possibile i giovani talenti dell'organico.



OLBIA ★★½

(3-4-1-2): GELMI - Brignani, BELLODI, Emerson - SUEVA, MINALA, La Rosa, Travaglini - Biancu - NANNI, Ragatzu.

In panchina: Van Der Want; FABBRI, GABRIELI, SECCI, Sanna, Renault; INCERTI, ZANCHETTA, Occhioni, Palesi, Finocchi, KONIG; CONTINI, BABBI, BOGANINI.

All. OCCHIUZZI.



ric. gia.