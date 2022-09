Oltre 100 coristi internazionali in arrivo per il concorso Città di Rimini

Attualità

Rimini

| 09:58 - 15 Settembre 2022



Da oggi (giovedì 15 settembre) fino a domenica (18 Settembre) si svolgerà il sedicesimo concorso corale internazionale ‘Città di Rimini’. Si tratta di un evento di notevole rilievo culturale, in quanto i cori che parteciperanno si fanno interpreti e sostenitori delle tradizioni musicali del proprio Paese e portano con sé le loro esperienze musicali e culturali.



Come la maggior parte degli spettacoli dal vivo, anche il concorso ha subito uno stop forzato di tre anni, essendo stata nel 2019 la sua ultima edizione ‘dal vivo’; nei due anni seguenti, il 2020 e 2021, i cori hanno potuto gareggiare solamente tramite versioni online, che per quanto possano essere stata interessanti ed avvincenti, non hanno prodotto quell’adrenalina tipica del festival. La ripartenza ovviamente è lenta e alla presente edizione hanno aderito solo cinque cori ma non per questo la direzione artistica non si ritiene soddisfatta: "l'importante è poter tornare a godere del ‘vero suono corale!", spiegano.



Le formazioni musicali che prenderanno parte al concorso provengono da Polonia, Lettonia, Danimarca, Jersey (UK) e Slovenia, per un totale di oltre 130 coristi. Il polacco Interschool Female Choir at Secondary School no. 3 di Bialystok è il più numeroso con 38 coristi.



Organizzato da associazione Musica Ficta e Coro Carla Amori, il Concorso corale inizierà oggi (giovedì 15 Settembre) con la categoria Musica Sacra, presso la Chiesa di Santa Maria dei Servi (Piazzetta dei Servi 1, Rimini) dalle ore 15:00. Nella stessa serata di Giovedì 15 e in quella di Venerdì 16 Settembre, alle ore 21, rispettivamente alla Chiesa di Santa Maria dei Servi e al Teatro degli Atti, si terranno i concerti non competitivi dei Cori partecipanti.



Le altre fasi del Concorso, tutte aperte al pubblico e a ingresso libero, si svolgeranno al Teatro degli Atti, secondo il seguente calendario: Venerdì 16 Settembre, dalle 10:30, Categoria A (Cori a Voci Pari, Maschili o Femminili) e Categoria D (Cori con repertorio Popolare, Gospel o Spiritual); Sabato 17 Settembre, dalle 9:30, Categoria C (Cori a voci bianche o giovanili) e Categoria B (Cori a Voci Miste). Inoltre, sabato 17 Settembre, alle ore 16,30 i cori animeranno la Messa alla Chiesa di Sant’Agostino, a Rimini, sotto la direzione di Andrea Angelini.



La manifestazione si concluderà domenica 18 Settembre al Teatro degli Atti alle ore 21 con la proclamazione del vincitore del Gran Premio nell’ambito del Concerto dei Vincitori delle diverse categorie. L'evento intende presentare al pubblico le caratteristiche e le diversità di ogni gruppo e repertorio, nell'ottica di un arricchimento culturale, sociale ed umano.



Il Direttore Artistico della Manifestazione è il riminese Andrea Angelini. I Componenti della giuria sono Aldo Cicconofri (Italia, Presidente), Johann Van der Sandt (Sud-Africa) ed Enrico Miaroma (Italia).