Rimini, viaggia con due passaporti e uno è contraffatto. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 09:19 - 15 Settembre 2022



Ieri mattina (mercoledì 14 settembre), alle 11, la Polizia di Rimini ha arrestato un 24enne albanese, regolare sul territorio italiano. Fermato per un controllo stradale in via Melucci, il giovane viaggiava come passeggero in auto, assieme ad altre due persone: aveva con sé due passaporti, uno albanese e uno rumeno, con la stessa foto e generalità diverse. Alla richiesta di spiegazioni, il 24enne, poi arrestato, non ha dato alcuna risposta, mentre dagli accertamenti il passaporto rumeno è risultato contraffatto.