Cronaca

Rimini

| 09:11 - 15 Settembre 2022

Le operazioni di recupero.



Macabro ritrovamento questa mattina (15 settembre) nel porto di Rimini: un'auto con un cadavere a bordo è finita in mare all'altezza di Piazzale Boscovich. I vigili del fuoco ed i sommozzatori, coadiuvati da una gru, sono all'opera per il recupero di una vettura Smart contenente il corpo del passeggero. Non è ancora chiaro se si tratti di un suicidio o se l’auto sia finita in mare in seguito a una manovra errata del conducente.



Seguiranno aggiornamenti