Pasti a sbafo grazie alle minacce: titolare gastronomia denuncia gli estorsori, padre e figlio

Cronaca

Rimini

15 Settembre 2022







Un 39enne e il padre 73enne, entrambi residenti a Rimini, sono al centro di un'indagine per estorsione e violenza privata: il Gip ha disposto per il più giovane la custodia cautelare in carcere, per il genitore il divieto di avvicinamento alle persone offese, gestori di alcune attività nella città di Rimini.



L'indagine dalla Polizia è partita dalla denuncia del proprietario di un negozio di gastronomia nei confronti del 39enne: gli agenti hanno poi verificato che le estorsioni venivano attuate anche nei confronti di altri imprenditori. Il giovane, vantandosi della sua carriera criminale, pretendeva di essere servito e di consumare pasti e bevande senza pagare. Alla richiesta di saldare il conto, passava alle minacce di morte, sfoggiando anche un coltello a serramanico. Il padre, secondo quanto ricostruito dalle indagini, spalleggiava il figlio e in qualche occasione si presentava da solo, sempre per consumare pasti a sbafo.