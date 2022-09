Scuola, dalla Regione un altro milione per rafforzare corse e autobus

Attualità

Rimini

| 08:10 - 15 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Con la riapertura delle scuole, viene confermato in Emilia-Romagna il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale. Per continuare a garantire più corse rispetto al periodo pre-pandemia e far fronte alle esigenze del trasporto pubblico scolastico, la Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di un altro milione di euro su cui potranno contare le Agenzie e le Aziende Tpl da oggi fino alla fine dell'anno, un contributo che salirà a 2,3 milioni l'anno a partire dal 2023.



Queste risorse permetteranno di coprire complessivamente 721mila chilometri aggiuntivi e che comprendono anche un contributo per il Metromare, il trasporto rapido costiero della Romagna che collega la stazione di Rimini a quella di Riccione. Sono stati erogati già 76 mila abbonamenti gratuiti a bus e treni regionali per studenti under19, garantiti sempre dalla Regione. "Anche se rispetto allo scorso anno la situazione è decisamente migliorata e le misure più restrittive sono rientrate - sottolinea l'assessore regionale ai trasporti, Andrea Corsini - vogliamo che tutte le studentesse e gli studenti, come anche in generale tutti coloro che viaggiano ogni giorno sui nostri mezzi, continuino a usufruire di un servizio rafforzato ed efficiente".