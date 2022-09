'Mi ha violentato', ragazza accusa imprenditore amico di famiglia

Attualità

Rimini

| 07:42 - 15 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Un imprenditore di origine cesenate, residente in Valmarecchia, è indagato per violenza sessuale a danno di una ragazza più giovane, oggi 23enne, residente nel bolognese. I fatti risalgono all'agosto 2020.



Come riporta il Corriere Romagna, la ragazza aveva un impiego come lavoratrice stagionale e conosceva l'imprenditore, amico di famiglia, con il quale, una notte, ebbe un incontro a casa di lui, durante il quale fu consumato un rapporto sessuale. Il giorno successivo la giovane decise di lasciare il lavoro e di tornare in treno a Bologna. Secondo una prima ricostruzione, salì su un taxi per raggiungere Santarcangelo e qui fu accompagnata dall'uomo in stazione per prendere il treno per Rimini e quindi tornare a casa. In viaggio, ebbe una conversazione in chat telefonica con l'indagato. Messaggi non salvati nel telefono di lei, ma conservati nel telefono di lui, che farebbero pensare a un rapporto consensuale. Ma lei, pochi giorni dopo l'incontro, presentò denuncia, dicendo di essere stata costretta a quel rapporto e di essere stata minacciata. Per questo aveva tenuto un tono cordiale in quella chat. Sulla vicenda ora è chiamato a pronunciarsi il tribunale di Rimini: il processo è fissato per il prossimo 15 dicembre.