Volley femminile, nasce Unica: insieme San Giovanni in Marignano e Riccione

Sport

San Giovanni in Marignano

| 18:39 - 14 Settembre 2022

Da sinistra Stefano Manconi, Sanzio Sacchetti e Giuseppe Tontini.

“Le grandi cose non vengono fatte per impulso ma da una serie di piccole cose messe insieme” (Vincent Van Gogh).

Questa è Unica, una nuova realtà che unisce le società sportive Consolini Volley di San Giovanni in Marignano e Riccione Volley, fortemente voluta dai presidenti Stefano Manconi e Giuseppe Tontini.

Unica è una fusione delle forze delle due società, che vede già l’avvicinamento di altre società del circondario, un’unione di intenti tra le persone che le compongono, con lo scopo di creare sin da subito esperienze specifiche per età ed offrire gli strumenti necessari e sufficienti per intraprendere la strada dell’alto livello.



Unica è un sistema di lavoro che organizza tutti gli aspetti del percorso tecnico, motorio ed umano legati alla crescita delle nostre ragazze.

È una vera scuola di pallavolo, inserita in una struttura sportiva di stampo altamente professionale, in cui la condivisione, il confronto ed il rispetto dei ruoli sono solo alcuni strumenti attraverso i quali le atlete possono raggiungere una qualità di lavoro elevata, rispettando i percorsi di crescita e sviluppo.



Il percorso di Unica è iniziato un anno fa ed ha concluso la fase di test ottenendo un quinto posto regionale in under14 e la vittoria del titolo regionale under13, oltre che dei rispettivi titoli territoriali.

La metodologia di lavoro che ha permesso di ottenere questi risultati diventa da oggi patrimonio dei settori giovanili delle due società, grazie alla collaborazione tra diversi professionisti del territorio che in questi anni, ognuno a suo modo, hanno fortemente condizionato la pallavolo locale.



Il direttore tecnico di Unica sarà Alessandro Zanchi, vice allenatore della serie A della Consolini Volley da sei stagioni, vincitore della Coppa Italia e con importanti esperienze in campionati nazionali di pallavolo sia maschile che femminile.



Marco Balducci, vincitore di numerosi titoli giovanili e oggi coordinatore della Riccione Volley, ideatore del progetto BVOLLEY®️ Romagna, sarà il direttore organizzativo con ruoli di pianificazione e controllo sulle attività.



Il coordinatore delle attività di Minivolley e Spike S3 di Unica sarà Vittorio Cardone, docente Fipav e responsabile a livello giovanile di diverse società del territorio, con esperienze importanti non solo con i piccoli atleti ma anche nella pallavolo di alto livello.



Il compito di contribuire allo sviluppo dei progetti dell'organizzazione e alla valorizzazione dei talenti delle persone è affidato alla psicologa e mental coach Monica Paliaga, laureata anche in scienze della comunicazione, docente universitaria ed ex atleta della nazionale di atletica.



Ufficio Stampa UNIC