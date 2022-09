Eventi San Marino: un ricco fine settimana sul Titano

Eventi

Repubblica San Marino

| 18:04 - 14 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Si prepara un lungo weekend settembrino con tanti eventi diversi nella Repubblica di San Marino: proposte per gli appassionati di cultura, per gli amanti del belcanto, per chi vuole trascorrere un’allegra serata tra cibo e concerti e, naturalmente, non potevano mancare gli appuntamenti per i fan delle quattro ruote e dello sport.



Giornate Europee del Patrimonio – 17 e 18 settembre

Il Patrimonio sostenibile è il tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2022: un focus sul ruolo attivo delle comunità nella costruzione di un futuro più sostenibile e resiliente per il patrimonio europeo, nel contesto dei cambiamenti climatici e dei rischi ad essi connessi. Le Giornate Europee del Patrimonio, iniziativa condotta congiuntamente fin dal 1999 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea, sono un insieme di eventi culturali partecipativi tra i più celebrati e seguiti in Europa.

Il programma a San Marino qui: http://tiny.sm/12f



Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi – fino al 17 settembre

L’ottava edizione del concorso dedicato al belcanto si svolge come di consueto a San Marino e quest’anno è ancora più speciale poiché si celebra anche il Centenario della nascita della “Voce d’Angelo” Renata Tebaldi. La formula del concorso prevede due sezioni: la prima dedicata al repertorio Antico e Barocco e la seconda al repertorio d’Opera da Mozart a tutto il Novecento. Venerdì 16 settembre sarà possibile assistere al Concerto dei Vincitori - Sezione Repertorio Antico e Barocco, un’occasione unica per ascoltare i capolavori di un repertorio musicale antico, rinascimentale e barocco. Sabato 17 settembre sarà la volta del Concerto dei Vincitori dedicato alla Sezione Opera ed accompagnato dall’Orchestra Sinfonica “Arcangelo Corelli” diretta dal Maestro Jacopo Rivani. Ad esibirsi saranno i concorrenti del Concorso Tebaldi, selezionati durante le semifinali dalla giuria internazionale.

I concerti inizieranno alle 21.00 e si svolgeranno al Centro Congressi Kursaal

Ingresso € 20,00 - Ridotto under 18 e over 65 € 10,00

Info e prenotazioni: T 338 3987208 - mailto:organizzazione@fondazionerenatatebaldi.org



San Marino Beer Fest– 14-17 settembre

San Marino Beer Fest torna per la quinta edizione a Campo Bruno Reffi all’insegna di ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. I numerosi stand gastronomici apriranno alle 19.00 per proporre le birre dell’Oktoberfest di Monaco, i tipici piatti bavaresi e tanto altro; il tutto accompagnato dal DJset di Yuma e Ziba fino alle 22.00, quando inizieranno i concerti live. Mercoledì 14 settembre salirà sul palco la band Riff Raff - AC/DC Tribute Band, giovedì 15 settembre toccherà ai Demode - Depeche Mode Tribute Band, venerdì 16 settembre sarà la volta di Liveplay - Coldplay Tribute Band mentre sabato 17 settembre Le Bollicine - Vasco Tribute Band

Info qui: http://tiny.sm/12d







Gran Premio Nuvolari 2022 – 17 settembre

Sabato 17 settembre passerà a San Marino la 32ª edizione del Gran Premio Nuvolari, l’evento internazionale di regolarità per auto storiche più tecnico d’Italia. La nostra Repubblica accoglierà nel pomeriggio i circa 312 equipaggi provenienti dai cinque continenti con l’ultimo gruppo di prove cronometrate della giornata ed il controllo a timbro in Piazza della Libertà.

Info qui: http://tiny.sm/12e



SportInFiera – 17 e 18 settembre

La ventiquattresima edizione della rassegna multidisciplinare del CONS avrà inizio sabato mattina alle 9:00 con la cerimonia d'apertura al San Marino Stadium, alla presenza degli studenti delle scuole medie.

Durante la due giorni in programma anche alcune prove agonistiche e appuntamenti rivolti alle famiglie.

Info qui: http://tiny.sm/12g