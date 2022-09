Rimini Calcio, primo hurrà: Virtus Entella battuta 2-0. Le pagelle

Sport

| 19:56 - 14 Settembre 2022

Le pagelle di Virtus Entella - Rimini.



di Riccardo Giannini



Prima vittoria stagionale per il Rimini, che ferma la corsa dell'Entella, sei punti nelle prime due gare. Un Rimini operaio, capace di soffrire, letale però nelle sue incursioni offensive e subito in vantaggio al 12' grazie a Sereni, bravo a tagliare centralmente sulla palla al volo di Gabbianelli: tocco sotto sull'uscita di De Lucia e primo gol in biancorosso per l'ex Ancona. L'Entella fa la partita, ma gioca in maniera leziosa, specchiandosi in una superiorità tecnica che viene però smentita dal risultato del campo. E se Zaccagno salva su Tascone a fine primo tempo, poco prima era stato De Lucia a volare su un fendente dalla distanza di Rossetti. A inizio ripresa è ancora De Lucia a prodigarsi di piede sul diagonale di Santini, mentre l'Entella si giova dell'ingresso di Rada, al posto del fumoso Tenkorang, ma neppure Zamparo dà la scossa. É così Santini al 76' a chiudere il match, sfruttando un errore in uscita del portiere De Lucia. Il Rimini sale a quota 4 e guarda con ottimismo alla partita di domenica al Neri con l'Olbia, Volpe invece dovrà riflettere: la serie B non arriverà giocando per inerzia.



LA PAGELLE



ZACCAGNO 6.5: smanaccia una velenosa traiettoria di Favale direttamente dalla bandierina, poi si oppone a Tascone. Nella ripresa vigila su Zamparo. Grande sicurezza e prima presenza in campionato con la porta inviolata.

LAVERONE 6: nel primo tempo Favale prova a bruciarlo da fermo, il terzino biancorosso non ci casca e chiude lo spazio. Partita difensiva, svolta con abnegazione, spendendo anche un cartellino giallo al momento giusto. Chiude a sinistra dopo l'uscita di Regini.

PIETRANGELI 7: una certezza, con la sua fisicità si fa valere anche sui campi della Serie C. Nella ripresa due interventi decisivi in chiusura su Faggioli e Zamparo.

PANELLI 6.5: nel primo tempo duello "rusticano" con Faggioli. Se la cava bene, confermando anche l'intesa con Pietrangeli, forgiata sui campi di Serie D.

REGINI 6: un po' in affanno quando l'Entella spinge, a suo agio in fase di spinta. Pregevole nel primo tempo un triangolo con Rossetti. Nella ripresa c'è da mettersi in trincea con il vivace Zappella (TOFANARI s.v.).

DELCARRO 6: fa a sportellate con Tenkorang nel primo tempo. Partita da gregario, utile alla causa.

PASA 6: non è ancora in grande condizione e nella prima frazione un passaggio sbagliato provoca i mormorii dei tifosi biancorossi. Si spende tanto in copertura.

ROSSETTI 6.5: un miracolo di De Lucia gli nega il primo gol con la maglia del Rimini. In linea con i compagni di reparto: fa movimento e fa sportellate, sbaglia qualcosa in impostazione, nel complesso brillante. A inizio ripresa bravo a chiudere su un'insidiosa ripartenza di Meazzi.

GABBIANELLI 6.5: la magia sul gol di Sereni vale il prezzo del biglietto. Si fa perdonare, subito, dopo un pallone perso che innesca una delle prime ripartenze della gara. La qualità c'è, anche se un po' a intermittenza e anche a costo di lasciare qualcosa (e qualche pallone di troppo) agli avversari sul piano fisico (TONELLI 6: sfiora il gol con un pregevole pallonetto).

SANTINI 7: il gol da predatore dell'area di rigore premia una partita eccezionale per spirito di sacrificio. Tanti rientri difensivi, un movimento costante, De Lucia gli nega il gol a inizio ripresa, poi l'attaccante si prende la sua rivincita sfruttando un'incertezza del portiere.

SERENI 6.5: ha il fuoco dentro, taglio perfetto sul gol e freddezza nel superare De Lucia. Nella ripresa ha spazio e costruisce un'occasione d'oro per Santini, fermato dal portiere (VANO 6: la sua presenza in avanti si fa sentire, tanto più che De Lucia sbaglia l'intervento in occasione dello 0-2).

All.GABURRO 7: i tagli di Sereni, Gabbianelli che si accentra per mettersi a specchio con gli avversari, l'ingresso di Tonelli e Vano nel momento giusto della partita, con il primo a fungere da trequartista, il secondo a dare peso all'attacco e respiro a Sereni. Mosse perfette, all'interno di una partita in cui il Rimini ha saputo soffrire, mostrando una buona organizzazione di gioco. Avanti così.



Virtus Entella - Rimini 0-2



ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia 6 - Zappella 6, Sadiki 5.5, Chiosa 5.5 (56' Pellizzer 6), Favale 6 - Tascone 6, Paolucci 6 (74' Morosini s.v.), Tenkorang 5 (46' Rada 6) - Clemenza 5 (46' Meazzi 5.5) - Faggioli 6 (61' Zamparo 5.5), Merkaj 6.

In panchina: Paroni; Parodi, Reali, Barlocco; Dessena, Di Cosmo, Palmieri; Doumbia.

All. Volpe 5.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno 6.5 - Laverone 6, Pietrangeli 7, Panelli 6.5 Regini 6 (86' Tofanari s.v.) - Delcarro 6, Pasa 6, Rossetti 6.5 - Gabbianelli 6.5 (71' Tonelli s.v.), Santini 7, Sereni 6.5 (71' Vano 6).

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Acquistapace; Eyango, De Rinaldis; Accursi, Mencagli.

All. Gaburro 7.



ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

RETI: 12' Sereni. 76' Santini.

AMMONITI: Panelli, Merkaj, Laverone, Sadiki.

NOTE: recupero 1' pt.