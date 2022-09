Rimini, scuole al via: sotto osservazione il trasporto scolastico

Attualità

| 07:28 - 15 Settembre 2022

Oggi (giovedì 15 settembre) riaprono le scuole nel territorio riminese. Un ritorno alla normalità nelle classi, dopo due anni di emergenza pandemica, e quasi alla normalità per ciò che concerne il trasporto pubblico: niente corse aggiuntive degli ultimi due anni, rimane l'obbligo di mascherina a bordo. Ma, evidenzia il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi, sono entrati a regime "potenziamenti e miglioramenti", tramite il Metromare e il rafforzamento di alcune linee del trasporto pubblico, soprattutto verso l'entroterra.



Santi invita però alla pazienza, parlando di "una prima fase di assestamento", anche dovuta all’orario provvisorio delle prime settimane. "Inoltre - aggiunge - bisognerà tenere presente l’incremento della popolazione scolastica, circa 600 studenti in più, 200 solo nel polo di Morciano".



Agenzia Mobilità, Start Romagna e Provincia monitoreranno la situazione, "pronti a intervenire nelle situazioni più critiche", anche se per il trasporto pubblico scolastico non sono previste risorse economiche aggiuntive. Santi chiede collaborazione anche ai presidi "per trovare soluzioni ai problemi che dovessero emergere" e invita gli studenti alla responsabilità, nel rispetto delle regole (riferimento al rispetto dell'obbligo di mascherina sugli autobus).