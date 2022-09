Rimini, Lorenzo Semprini torna con un nuovo album: 'Ma niente formato digitale'

Attualità

Rimini

| 07:28 - 15 Settembre 2022

Lorenzo Semprini.



"Come ossigeno" è il nuovo album di Lorenzo Semprini, in uscita domani (venerdì 16 settembre), nato dall'ottimo feeling che si è instaurato in questi mesi tra Lorenzo (leader di Miami & the Groovers) e la 44 band, che lo ha accompagnato in tante date del tour del suo primo disco solista uscito lo scorso settembre.



L'ep, composto da 7 canzoni, non uscirà in formato digitale ma solo fisico (in cd numerato ed autografato, richiedibile a: lsemprini2000@gmail.com), una scelta controcorrente, quella di evitare il formato digitale, in un momento storico dove la fisicità della musica sembra sempre più perdere importanza.



Il progetto è composto da due inediti (12 anni e Come ossigeno) e da diversi brani rivisitati come "Adrenalina" ed "Una notte così" (contenuti anche nel disco di Semprini "44"), "Martha" (brano uscito nell'album "Fuori dal branco" di Brando nel 1994 e presente alle seconde voci in questa nuova versione), e due omaggi a Bruce Springsteen con "Used cars" e a Gaslight Anthem "Here's looking at you, kid" che in italiano sono diventate "Macchina usata" e "Se mi guardi sono qui".L'Ep è stato prodotto e registrato da Gianluca Morelli, Deck Studios di Rimini.



Il disco verrà presentato con uno showcase acustico nella prestigiosa sede della Feltrinelli a Milano venerdì 16 settembre alle ore 18,30.



Spiega l'artista a proposito del progetto: "Che senso ha in questo 2022 registrare canzoni con batteria, basso, chitarre elettriche, con storie da raccontare quando là fuori è pieno di suoni finti, di autotune, di parole che non portano da nessuna parte? Il senso l'ho trovato, come sempre, seguendo quella che è una esigenza personale e creativa, ho sempre creduto nella polvere, nel dolore delle dita dopo aver suonato un concerto intero, nel sudore, nei km fatti per suonare, nei sacrifici che stanno dietro a quella cosa che si chiama musica. Mi è sembrato giusto pubblicare Come ossigeno adesso, con la band perfettamente rodata dopo diverse date del "44 tour", con una serie di musicisti e persone con cui ho trovato in questi anni una grande affinità musicale ed umana".



Hanno collaborato al disco: Mario Ingrassia, Paolo Angelini, Marco Ferri (alle batterie), Francesco Pesaresi (al basso), Massimo Marches, Omar Bologna, Beppe Ardito (alle chitarre), Elisa Semprini (al violino e voce), Fabrizio Flisi ed Alessio Raffaelli (al piano e tastiere), Gianluca Morelli (Synth, cori, piano e produzione).