Misano, ennesimo intervento che salva una vita: 75enne rischia di annegare in acqua

Cronaca

Misano Adriatico

| 17:01 - 14 Settembre 2022

Il luogo in cui è avvenuto il salvataggio dell'anziano.



Un altro pronto intervento di salvataggio ha fatto sì che la vicenda di oggi pomeriggio (14 settembre) sulla spiaggia di Misano Adriatico non si trasformasse in tragedia. Durante l'ora di pranzo, intorno alle 12:30, un uomo di 75 anni ha rischiato di annegare mentre si trovava in acqua: sotto i suoi piedi si era formata una grossa buca che lo stava trascinando verso il fondo. Fortunatamente il marinaio di salvataggio che stava presidiando la zona dalla torretta n.9, nei pressi del molo alle spalle del Bagno 42, si è accorto immediatamente della situazione di pericolo dell'anziano. Trasportato a riva, l'uomo non ha mai perso conoscenza e pare che non abbia avuto complicazioni serie a seguito dell'episodio nonostante avesse ingerito una discreta quantità di acqua. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato per accertamenti presso l'Ospedale di Riccione. L'uomo durante le operazioni di pronto soccorso si è fatto prendere dalla commozione dopo essersi accorto del pericolo incorso, benecidendo e ringraziando il marinaio di salvataggio che l'ha soccorso. Questa di oggi è l'ennesima dimostrazione di quanto fondamentale sia stata la decisione degli ultimi giorni di prolungare un servizio che ancora una volta ha fatto evitare il peggio.