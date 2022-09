Cronaca

Riccione

| 16:17 - 14 Settembre 2022

I pompieri arrivati da Rimini con tre mezzi.

Poco dopo le 15.30 di oggi (mercoledì 14 settembre), i vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti all'interno dei parcheggi interrati in piazzale Curiel a Riccione per l’incendio di materiale all'interno di un box privato: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati con tre mezzi, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando un incendio generalizzato. Le cause sono al vaglio delle squadre intervenute. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile.