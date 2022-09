Covid Rimini, il report comune per comune: Sassofeltrio unico comune "Covid Free"

Attualità

Rimini

| 15:51 - 14 Settembre 2022

Bollettino provinciale nella settimana 5-11 settembre 2022.

Nella settimana dal 5 al 11 settembre sono calati ulteriormente i nuovi contagi da Sars-CoV-2 in Provincia di Rimini, con 656 nuovi casi rispetto ai 687 della settimana precedente (-31). Ausl Romagna riporta anche il dato dei decessi in provincia in questa settimana: +2.



Per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia in Regione, il report settimanale di Ausl Romagna riporta che sono stati eseguiti 15.595 tamponi (molecolari e antigenici) registrando 2.619 nuovi casi positivi (16.8%). Questa settimana si registra un calo delle nuove positività in termini assoluti (-425) e percentuali. Si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID in calo rispetto alla settimana precedente ed in totale sono ricoverati 98 pazienti, tra questi 2 ricoverati in terapia intensiva.

Complessivamente sono stati sospesi 130 operatori tra dipendenti e convenzionati in tutta l'azienda USL della Romagna. La percentuale dei sospesi sul totale degli operatori con obbligo vaccinale è inferiore al 1% in tutti gli ambiti territoriali e non si apprezzano sostanziali differenze tra Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.





Sassofeltrio è l'unico comune attualmente "Covid Free". Di seguito il report provinciale dei casi di Covid-19 comune per comune:



NUOVI CASI



Rimini 289

Riccione 92

Cattolica 40

Santarcangelo di Romagna 26

Morciano di Romagna 25

Coriano 23

Montescudo - Monte Colombo 22

Bellaria- Igea Marina 19

Misano Adriatico 18

San Giovanni in Marignano 15

Novafeltria 14

San Leo 14

San Clemente 9

Verucchio 7

Saludecio 7

Poggio Torriana 5

Mondaino 5

Montegridolfo 4

Montefiore Conca 2

Gemmano 2

Sant'Agata Feltria 2

Pennabilli 2

Casteldelci 2

Montecopiolo 1

Talamello 1

Maiolo 1

Sassofeltrio 0



CASI ATTIVI



Rimini 350

Riccione 115

Cattolica 51

Santarcangelo di Romagna 34

Morciano di Romagna 33

Coriano 26

Montescudo - Monte Colombo 26

Bellaria- Igea Marina 23

Misano Adriatico 21

San Giovanni in Marignano 18

Novafeltria 17

San Leo 14

San Clemente 12

Saludecio 10

Verucchio 10

Mondaino 6

Poggio Torriana 5

Montefiore Conca 4

Gemmano 4

Montegridolfo 4

Sant'Agata Feltria 2

Casteldelci 2

Pennabilli 2

Montecopiolo 1

Maiolo 1

Sassofeltrio 0