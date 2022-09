Coriano, pubblicato bando con sconti per tassa rifiuti

Ambiente

Coriano

| 14:36 - 14 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Il Comune di Coriano ha pubblicato il bando per l'agevolazione della tariffa corrispettiva puntuale per l'anno 2022.

E' stata mantenuta la soglia dell'Isee a 28.000 euro, al fine di contrastare il disagio economico e sociale generato dalle emergenze di questi ultimi anni.

Per i residenti nel Comune di Coriano, in possesso di un'abitazione non di lusso e con un ISEE non superiore a 28.000 euro verrà riconosciuta la riduzione al 75%, che sale fino all'esenzione totale nel caso di ISEE non superiore a 13.000, nuclei ultrasessantacinquenni, con disabili o cassaintegrati/disoccupati/inoccupati.

Le risorse messe a disposizione dell'amministrazione ammontano a circa 36.300 euro, finanziate con quote vincolate (fondi di bilancio).

"A tutti coloro che non potranno beneficiare delle agevolazioni, va ricordato che le tariffe 2022 rimangono pressoché uguali a quelle del 2021", spiega l'amministrazione comunale di Coriano.



Il sindaco Ugolini invita le famiglie che rispondono ai requisiti del bando "a sfruttare questa agevolazione soprattutto in questo momento di difficoltà e visti gli aumenti di tanti beni di prima necessità". "La riduzione della tassa rifiuti/igiene ambientale può rappresentare un aiuto importante", chiosa il primo cittadino.