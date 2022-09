Rimini, la crisi morde: più richieste di prestiti dalle famiglie, ma cresce anche il risparmio

Attualità

Rimini

| 14:31 - 14 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Nel 1° semestre 2022, in provincia di Rimini, calano i prestiti alle imprese e aumentano quelli alle famiglie. Incremento, seppur lieve, del risparmio finanziario. É ciò che emerge dai dati di Banca d'Italia (Ufficio Ricerca Economica di Bologna) e MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), elaborati da Camera di Commercio Romagna. Crescono anche i depositi, anche se in rallentamento, e calano i titoli a custodia. Per ciò che riguarda la qualità del credito, si registra un aumento del tasso di deterioramento. Numeri importanti, infine, per il credito assistito dal Fondo di garanzia, che ha visto la fine del regime emergenziale da covid-19 al 30 giugno 2022.



FOCUS PROVINCIA DI RIMINI In base ai dati provvisori della Banca d'Italia (Ufficio Ricerca Economica di Bologna), in provincia di Rimini, al 30/06/2022 i prestiti totali ammontano a 8.910 milioni di euro (6,4% dell'Emilia-Romagna), così suddivisi: 58,1% alle imprese, 38,0% alle famiglie e 3,9% ad altri soggetti (società finanziarie, enti pubblici, istituzioni senza scopo di lucro).



Rispetto al 30 giugno 2021 si registra una diminuzione dell'1,2% dei prestiti concessi (+4,0% a livello regionale); nel dettaglio, calano i prestiti alle imprese del 3,6% (-4,2% alle medio-grandi, -2,0% alle piccole) mentre crescono quelli alle famiglie del 4,2%. Riguardo ai prestiti alle imprese, risultano in flessione quelli verso il macrosettore dei servizi (-6,9%) e il manifatturiero (-3,1%), in aumento quelli verso le costruzioni (+1,6%).



In crescita il tasso di deterioramento del credito, inteso come rapporto tra il flusso dei nuovi prestiti deteriorati nel periodo considerato e l'ammontare dei prestiti non deteriorati alla fine del periodo precedente (calcolato come media annua trimestrale): 1,8% nel secondo trimestre 2022, rispetto all'1,1% fatto segnare nel secondo trimestre 2021.



Per ciò che riguarda il risparmio finanziario, in provincia, al 30/06/2022 l'ammontare risulta di 15.911 milioni di euro (6,2% dell'Emilia-Romagna): il 71,8% è costituito dai depositi bancari, il restante 28,2% dai titoli a custodia.



Rispetto al 30 giugno 2021 si riscontra una lieve crescita del risparmio totale pari allo 0,3% (-1,3% in regione), grazie all'aumento, pur ad un ritmo inferiore rispetto ai periodi precedenti, dei depositi (+3,9%), mentre calano decisamente gli investimenti in titoli (-7,9%), sia quelli gestiti dagli Organismi di investimento collettivo del risparmio, che rappresentano il 53,9% dei titoli in portafoglio (-8,0% annuo), sia gli investimenti in titoli di Stato (-4,9%).



In relazione al Fondo di Garanzia per le PMI, la cui operatività è stata modificata e ampliata dalle specifiche disposizioni per il contrasto della crisi da Covid-19, dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2022 in provincia di Rimini sono state accolte 21.946 operazioni di finanziamento (8,6% del totale regionale), di cui il 44,8% riferite ad operazioni entro i 30mila euro, pari a 62 ogni 100 imprese attive (63 in Emilia-Romagna, 53 in Italia); l'importo finanziato complessivo ammonta a 1.658 milioni di euro mentre l'importo finanziato medio risulta di 76mila euro (98mila euro in Emilia-Romagna, 92mila euro in Italia). L'anno 2021 è stato caratterizzato da una minore domanda di credito, assistito da tale garanzie, rispetto al 2020 (anno di inizio pandemia); nello specifico, nel 2021 si riscontrano 8.607 domande pervenute, contro le 13.133 del 2020, con una diminuzione del 34,5%.