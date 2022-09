Ladro scatenato, ruba in un bar di viale Regina Elena poi tenta il bis in un hotel

Cronaca

Rimini

14 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Un 50enne originario di Taranto, senza fissa dimora, è stato arrestato ieri (martedì 13 settembre) per un doppio furto compiuto in un bar di viale Regina Elena e poi in un albergo di Miramare. I Carabinieri di Rimini lo hanno colto in flagrante, nella mattinata, durante il secondo colpo: si era introdotto nell'hotel e stava frugando all'interno di una scrivania della hall. I Carabinieri, visionando le telecamere di videosorveglianza, lo hanno individuato anche come il responsabile di un furto notturno al bar: in quel caso si era impossessato del denaro contenuto nel fondo cassa, refurtiva che è stata recuperata solo in parte.



L'arresto del 50enne, per furto aggravato continuato, è stato convalidato questa mattina (mercoledì 14 settembre) dal giudice: l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.