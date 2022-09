Rimini, riparte la sfida della Porsche Carrera Cup per Giorgio Amati

Sport

Rimini

| 13:57 - 14 Settembre 2022

Photo credits: 2022 Getty Images / Porsche Carrera Cup Italia.





Dopo la lunga pausa estiva, Giorgio Amati è pronto nuovamente a scendere in pista per la seconda parte di stagione della Porsche Carrera Cup Italia: con tre appuntamenti già affrontati e tre round ancora da disputare, la sfida sul filo dei millesimi entra ora nella fase più “calda” con il primo meeting del “girone di ritorno” che si terrà questo weekend all’Autodromo Nazionale di Vallelunga “Piero Taruffi”, a 32 chilometri a nord di Roma. “La pausa estiva è stata molto proficua per staccare la cosiddetta spina e caricare le batterie: ho trascorso qualche settimana di riposo, mare e divertimento con la mia famiglia e i miei amici, ma finalmente torniamo… a fare sul serio!", spiega il pilota riminese, che aggiunge: "Sono contento di tornare in pista e per me è sempre speciale gareggiare su un circuito storico come quello di Vallelunga, anche se il ricordo del 2021 è dolceamaro. La scorsa settimana con il Team Ghinzani abbiamo disputato una giornata di test e, nonostante il tempo atmosferico non sia stato dei migliori, il feeling avuto è stato ottimo e abbiamo raccolto dati importanti per arrivare ai test pre-gara del giovedì con una buona base di partenza. Non vedo l’ora di calarmi nuovamente all’interno della mia 911 GT3 Cup e dare del gas per ottenere il miglior risultato possibile!”



A metà stagione e ancora sei gare totali da disputare, il campionato vede Giorgio Amati al terzo posto assoluto a quota 90 punti, grazie al suo arrivo in zona punti in tutte le gare disputate, compreso lo storico successo sulla pista di casa a Misano lo scorso 5 giugno.



L’azione partirà nella giornata di giovedì con i test collettivi e proseguirà venerdì con le consuete prove di novanta minuti a partire dalle 13.15. Le qualifiche scatteranno sabato alle 9.45, mentre Gara 1 è in programma alle 16.30. Infine, domenica i semafori di Gara 2 si spegneranno alle 12. L’ingresso in circuito è gratuito per sabato e per domenica ed è possibile seguire entrambe le gare in diretta su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e in diretta streaming su www.carreracupitalia.it, con Gara 2 anche su Cielo -canale 26 del digitale terrestre.