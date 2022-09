Un libro per vivere il proprio benessere: la presentazione a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 07:27 - 15 Settembre 2022

Cardellini e Letizia Fabbri titolare del ristorante L'inSolito Posto.



"Vivi il Tuo Ben Essere" arriva a Bellaria Igea Marina. Dopo il successo ottenuto nelle presentazioni di Morciano, Gradara, Monte Cerignone e Pesaro, l’artista ritorna in Romagna, di nuovo in provincia di Rimini, dove presenterà il suo nuovo libro domenica 18 settembre, dalle 18, nell’elegante cornice del ristorantino “L’inSolito Posto”, nella Borgata Vecchia di Bellaria, in via Romea 9.



In questo libro sono contenute una serie di riflessioni legate all’ascolto, alla percezione, allo studio, alla sperimentazione reale dello stare bene. Vengono descritti metodi, suggerimenti ed esempi, per raggiungere il proprio personale Benessere. Tutto Questo non è mai oggettivo, ma è unico e strettamente individuale, anche se può presentare caratteristiche comuni a tante persone. Il libro di Cardellini è interattivo e, solo in questo modo, può produrre risultati concreti. Si prefigge di indicare alcuni atteggiamenti mentali da tenersi per poter stare bene interiormente, ma il percorso deve essere effettuato da ognuno di noi. È un sistema di riflessioni fattive, le quali, prese singolarmente, possono apparire semplici, ma la loro applicazione concreta, nella loro complessità, non è di facile attuazione e richiede comunque un tempo non proprio breve applicazione. Ad un certo momento, potrà e dovrà succedere che, qualcosa dentro di noi, sgorghi spontaneamente, in maniera naturale e semplice. Questo sarà il primo grande punto di arrivo della nostra serenità interiore, base fondante del nostro Benessere.



“Siate viaggiatori, siate esploratori, siate dubbiosi, siate percettivi, siate semplici, siate naturali, siate spontanei - spiega Cardellini - Ascoltate ciò che la vostra interiorità o il cosiddetto vostro Inconscio vi suggerisce. Lo fa, anche nei modi più strani e dolorosi, per farvi stare bene, perché la nostra interiorità lo sa cosa ci fa star bene, noi non lo sappiamo ma lei lo sa”.



GIULIANO CARDELLINI Artista poliedrico di Morciano di Romagna, nonché ideatore e direttore del TMUB di Morciano (primo museo temporaneo, in Italia e nel mondo, dedicato a Umberto Boccioni). Vanta una decennale esperienza nell’arte contemporanea soprattutto con opere di carattere concettuale e performative. Negli ultimi anni si è concentrato maggiormente nella sperimentazione e ricerca dando luogo a nuovi linguaggi espressivi, diventando un artista riconosciuto non solo in Italia ma anche nel panorama artistico internazionale d’avanguardia. Autore di tre libri di poesia pubblicati e di successo, del saggio “Vivi il tuo BenEssere” e di due cortometraggi, viene definito dal mondo della critica artistica: “il poeta scultore dell’interiorità”.



INFO Ore 18 aperitivo offerto dal ristorantino



Ore 19,30 apericena con l’autore al costo di 20 euro. È richiesta la prenotazione.



Ingresso libero

Info e prenotazioni: 335/6117015; 346/3280660; vivi@iltuobenesseregc.it