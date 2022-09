Al Circolo Nautico di Cattolica torna il Trofeo Lions, ricavato in beneficenza

Sport

Cattolica

| 13:48 - 14 Settembre 2022



Al Circolo Nautico di Cattolica l'estate non è ancora finita.



Domenica 18 settembre torna l'appuntamento con la XIV edizione del Trofeo Lions Guglielmo Marconi e con la XXIII del Trofeo Città di Cattolica, una veleggiata aperta a tutte le imbarcazioni d'altura cabinate a vela da diporto, sia monoscafi che pluriscafi, i cui armatori siano o non siano soci Lions o Leo. L'evento si avvale del patrocinio del Comune di Cattolica ed è stato organizzato con il sostegno della Fondazione Guglielmo Marconi e di numerosi Club Lions e Leo. Partenza alle 12 nel tratto di mare antistante il litorale di Cattolica. Le premiazioni si terranno alle 16.Sarà redatta una classifica generale in tempo reale e classifiche per classe.



Per il Trofeo “Città di Cattolica” verranno premiate le prime 3 barche di ogni classe ed il trofeo verrà assegnato all'imbarcazione prima della classe più numerosa. In caso di classi con lo stesso numero di iscritti prevarrà la classe composta da imbarcazioni di lunghezza inferiore. Per il Trofeo Lions “Guglielmo Marconi” verranno premiate le prime barche Lions di ogni classe e tale Trofeo verrà assegnato all'imbarcazione Lions prima della classe più numerosa.

All'imbarcazione Lions prima classificata in tempo reale verrà assegnato il “Premio Speciale dei

Lions” ed il “Premio Speciale della Fondazione G. Marconi”.



Il Trofeo Lions ha lo scopo di associare oltre allo spirito competitivo della gara, il rafforzamento dei vincoli di amicizia e solidarietà che caratterizzano questo sodalizio, la divulgazione degli scopi ed i principi che sono propri dei Lions e che si basano in modo particolare con l'essere solidali con il prossimo e prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.



Con questa edizione della Veleggiata i fondi che verranno raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di arredi didattici interni ed esterni per la scuola dell’infanzia G. Mariotti di Morciano di Romagna.