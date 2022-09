Novafeltria, tre automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza

Cronaca

Novafeltria

| 13:41 - 14 Settembre 2022

Carabinieri di Novafeltria.





Nel weekend sono stati intensi i controlli dei Carabinieri nel territorio dell'Alta Valmarecchia: i posti di controllo hanno portato all'identificazione di 85 persone e al controllo di 51 veicoli. Sette le sanzioni per violazioni al codice della strada, sette gli esercizi pubblici sottoposti ad accertamenti.



Tre in particolare gli automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza: due italiani di 39 e 35 anni, fermati rispettivamente a Maiolo e a Montecopiolo, e un 31enne straniero, sottoposto a controllo stradale in località Quattroventi di San Leo. Quest'ultimo aveva un tasso pari a 0,8 g/l, gli altri due di poco superiore a 1 g/l.



Un quarto automobilista, sempre fermato a Quattroventi, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish e segnalato alla Prefettura di Rimini in quanto consumatore di stupefacenti.