Bollette quadruplicate, ma lo Stadio del Nuoto di Riccione riaprirà

| 13:26 - 14 Settembre 2022

Stadio del Nuoto di Riccione.



Lo Stadio del Nuoto di Riccione è pronto per la stagione “indoor”. Nel fine settimana al via le iscrizioni ai corsi: nonostante i rincari delle bollette, le piscine di Riccione resteranno aperte, grazie alla collaborazione tra la Polisportiva e l'amministrazione comunale.



“Grazie alla ferma volontà da parte di tutta la Polisportiva Riccione e dell’amministrazione del comune di Riccione di continuare ad erogare i servizi agli utenti delle piscine dello Stadio del Nuoto, siamo felici di poter annunciare che l’impianto natatorio di Riccione rimarrà aperto anche nella stagione invernale", scrive il direttivo della Polisportiva in una nota.



Bollette quadruplicate, rincari più elevati di quelli paventati all'inizio della crisi energetica, il tutto dopo due anni di emergenza pandemica e relative restrizioni. "Si impongono sacrifici, che dovremo continuare a fare per contenere i costi, comunque esorbitanti, per mantenere aperta e in funzione la struttura, ma resta grande la voglia di fare ogni scelta possibile per affrontare questa crisi che coinvolge tutto il tessuto economico e sociale del nostro Paese", assicura il direttivo della Polisportiva, che ringrazia "l'amministrazione comunale" per il sostegno, "dimostrando grande sensibilità e consolidando una collaborazione che va a salvaguardare l’imprescindibile funzione sociale svolta dallo sport e in particolare dall’impianto natatorio cittadino, compresa la possibilità di continuare ad organizzare eventi e gare nazionali e internazionali anche nella stagione invernale alle porte".