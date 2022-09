Giornata Alzheimer, Casabianca e Marco Giulio Magnani protagonisti delle iniziative di Verucchio

Attualità

| 13:19 - 14 Settembre 2022

Una giornata informativa, un concerto e uno spettacolo teatrale a tema: il Comune di Verucchio, attraverso l’assessorato ai servizi sociali e con la collaborazione di una serie di realtà del territorio e il contributo di Centro Commerciale Valmarecchia e RivieraBanca, celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer in calendario ogni anno il 21 settembre con tre appuntamenti in una settimana del cartellone “Affrontare insieme l’Alzheimer”. “Un cartellone figlio anche della sensibilità di tutta una serie di attività e realtà locali, che ci aiutano a diffondere la necessità di aiutare le persone sofferenti e che ringrazio sentitamente a nome dell’intera amministrazione” commenta la sindaca Stefania Sabba.



ZOOM E APPROFONDIMENTI DIRETTI Si partirà sabato 17 settembre nella Galleria del Centro Commerciale Valmarecchia: fra le 9 e le 13 alcune realtà/associazioni attive sul territorio che si occupano di demenze e Alzheimer presenteranno la loro attività. Saranno presenti ASP Valloni Marecchia, Associazione Alzheimer Rimini, Airalzh Onlus e Croce Rossa Italiana che esporranno con locandine, depliant e pannelli fotografici, le attività svolte presso la Casa Residenza Anziani di Verucchio e gli Sportelli/Centri/Caffè Alzheimer del territorio.



Dalle 10.30 alle 12 si svolgeranno le attività di musicoterapia dedicate a un piccolo gruppo di 5/6 anziani. Grazie al Caregiver Point, sarà inoltre possibile visionare materiale informativo e sottoporre dubbi e domande, con supporto per i famigliari delle persone affette da malattie degenerative. Il Caregiver Point accoglierà numerose associazioni tra cui Anteas, Auser e sindacati pensionati per informazioni su trasporto sociale, tutele e diritti nella non autosufficienza.



UN 21 SETTEMBRE IN MUSICA Nella Giornata Mondiale dell’Alzheimer, mercoledì 21 settembre alle 17 il Centro Valmarecchia sarà teatro dello spettacolo musicale di Sergio Casabianca ‘In concerto per la ricerca’: il cantautore, oltre al suo repertorio, presenterà al pubblico il brano “Chi sono io” che tratta proprio il tema dell’Alzheimer. Dalle 14 alle 19 saranno nuovamente presenti realtà/associazioni attive sul territorio che si occupano di demenze e Alzheimer e sarà a disposizione il Caregiver Point, mentre dalle 15 alle 16.30 Airalzh Onlus, ASP Valloni Marecchia e Associazione Alzheimer Rimini svolgeranno attività di ginnastica motoria dolce e stimolazione cognitiva.



IL ‘FILO DEI RICORDI’ AL TEATRO PAZZINI Il terzo e ultimo atto è costituito dallo spettacolo teatrale ‘Il filo dei ricordi’ di e con Marco Giulio Magnani, attore e artista verucchiese che sarà in scena sabato 24 settembre alle 21.15 al Teatro Eugenio Pazzini insieme a Corinne Catalano. Il ricavato dello spettacolo per la regia e le coreografie di Elena Ronchetti e il disegno luci di Antonio Vanzolini sarà interamente devoluto ad AirAlzh Onlus, associazione che sostiene la ricerca scientifica per l’eliminazione dell’Alzheimer, investendo nel talento e nella professionalità di giovani ricercatori italiani. Il costo del biglietto è 10 euro e oltre a poter acquistarli al Centro Valmarecchia nelle tre giornate di eventi è possibile prenotarli con un messaggio Whatsapp al 339-2815854.



Nel pomeriggio, fra le 15 e le 18, la Compagnia Korekane sarà presente nella galleria del Centro Commerciale per presentare e promuovere lo spettacolo.