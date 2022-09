Coppia di Tedeschi sceglie la spiaggia di Rimini per sposarsi

Attualità

Rimini

| 12:51 - 14 Settembre 2022



Sei matrimoni celebrati a Rimini nelle location messe a disposizione dal comune nella prima metà del mese di settembre: lo riporta VisitRimini. Al momento sono 27 i matrimoni per il 2022 e continuano le richieste per gli ultimi mesi dell’anno.



Le coppie provengono da tutta Italia ma anche da Germania, Inghilterra e Svizzera. Il primo rito dell’anno celebrato alla Casa dei matrimoni sulla spiaggia è stato proprio quello di una coppia di tedeschi che hanno scelto Rimini per il giorno più importante della loro vita.



In continua crescita il numero di location disponibili: dopo Villa Des Vergers, che si è aggiunta alle altre sedi a partire da dicembre 2021, dal 2022 è possibile sposarsi anche nel giardino delle Sculture. Il giardino, concepito come estensione del percorso espositivo del PART, museo d’arte contemporanea di Rimini, vanta al suo interno la presenza di sette opere concesse in comodato d’uso alla Collezione San Patrignano dalle gallerie e prestate da artisti internazionali.



La location più gettonata resta però la Casa dei matrimoni, nella caratteristica cornice della spiaggia di Rimini in cui nell’anno 2022 sono in programma 9 riti. A seguire la Sala degli Arazzi e il Lapidario Romano all’interno del cortile del Museo della Città. Ma c’è anche chi decide di sposarsi nei luoghi di Federico Fellini: tra le location richieste anche il cinema Fulgor e le lussuose sale del Grand Hotel.



"Rimini sempre più wedding destination con numerose prenotazioni e richieste per il 2023, ma non solo: dall’estero c’è chi ha già programmato il matrimonio nella nostra città nel 2024", evidenzia la nota di VisitRimini.