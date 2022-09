I Carabinieri festeggiano i 50 anni dell’associazione. Maxi raduno a Tavullia

Attualità

Tavullia

| 12:43 - 14 Settembre 2022

Foto Ballante.

Il Raduno è stato organizzato per festeggiare il 50° della fondazione della Sezione ANC di Tavullia, per il 105° anniversario dell'eroico gesto del C.re Robusto Antonelli, Medaglia d'oro durante la guerra del 1917 e per l'inaugurszione del bassorilievo raffigurante la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Per tale manifestazione, è intervenuta la Fanfara della Scuola Sottufficiali dei Carabinieri di Firenze, oltre alle Autorità, Civili, Militari e Religiose del Comune di Tavullia, della provincia di Pesaro e della Regione Marche, nonché rappresentanze delle Sezioni Marchigiane, Riminesi e di San Marino.



La Fanfara ha aperto la manifestazione con un bellissimo concerto in piazza a Tavullia. Domenica mattina, tutti gli intervenuti, si sono ritrovati nel piazzale della Chiesa di San Lorenzo.



Verso le 10, il corteo dei Carabinieri in congedo preceduto dalla Fanfara e dalle Autorità ha attraversato la città di Tavullia fino al monumento del C.re Robusto Antonelli dove è stata deposta una corona d'alloro e scoperto il bassorilievo raffigurante la Virgo Fidelis. Ha fatto seguito la benedizione al monumento e alla Virgo Fidelis poi Don Pedro ha officiato la Santa Messa in piazza a Tavullia. Terminata la funzione religiosa, mentre le Autorità presenti premiavano le delegazioni delle ANC che non prendevano parte al pranzo, una pattuglia dell'Associazione Nazionale Carabinieri- Unità Cinofile di Ancona mostrava al pubblico, soprattutto ai bambini, le abilità dei cani addestrati. È seguito un lauto pranzo al Ristorante " Il Cavaliere" di Borgo Massano.



La manifestazione organizzata Dalla Sezione ANC di Tavullia, di cui ne è Presidente il Brig. Mario Gabanini ha avuto la collaborazione del Comune di Tavullia del quale è Sindaco la Sugnora Francesca Paolucci, dell'Ispettore Regionale ANC Gen CC Tito Baldo Honorati. Alla cerimonia erano presenti il Col. Gianluigi Cirtoli Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pesaro, il Ten.Col. Michele D'Angelo dei Carabinieri Forestali di Pesaro e il Ten. Col. Alessio Cancelli in rappresentanza del conandante del 28° Btg Pavia di Pesaro.



Ballante