Santarcangelo, al teatro Lavatoio il duo Jabel Kanuteh e Marco Zanotti

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:42 - 14 Settembre 2022

Interno del teatro Lavatoio.



Sabato 17 settembre al teatro Lavatoio di Santarcangelo torna la musica senza confini della rassegna “Connessioni invisibili”, a cura del progetto Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) di Santarcangelo. Alle ore 21 Jabel Kanuteh (voce, kora) e Marco Zanotti (percussioni, mbira) saranno protagonisti del concerto “Are you strong?”, mentre a partire dalle ore 19 ai presenti sarà offerto un buffet in collaborazione con Valmarecchia Comunità Solidale. L’ingresso all’evento è libero e non è necessario prenotare.



Per la rassegna “Connessioni Invisibili” – nata in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani per svelare i legami nascosti tra le persone nate e vissute in parti del mondo differenti – si tratta della quarta edizione: l’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Santarcangelo insieme progetto Sai (che ha preso il posto dei precedenti Sprar e Siproimi), alle cooperative Il Millepiedi e Cento Fiori.



Are you strong? È il nome di un gioco di carte popolare nell'Africa dell'Ovest e, più nello specifico, della carta più importante del mazzo: l'asso. Ma soprattutto, è una domanda che ci poniamo (e che poniamo) nell'affrontare il nostro tempo, per essere coerenti con i valori in cui crediamo. Siamo abbastanza saldi nei nostri principi morali? La nostra etica è forte abbastanza per resistere alle sfide del quotidiano e lottare per un futuro migliore?