Rimini, il mercato dei prodotti agricoli anticipato al giovedì

| 11:28 - 14 Settembre 2022

Mercato dei prodotti agricoli.

Il mercato dei produttori agricoli, che da gennaio è ospitato ogni venerdì nell’area posta a lato del parcheggio Tiberio, solo per questa settimana è anticipato a giovedì 15 settembre (con il consueto orario dalle 7 alle 14) così da consentire lo svolgimento di Giardini d’autore, la rassegna dedicata alle piante e al verde in programma dal 16 al 18 settembre nella cornice della piazza sull’Acqua.



Il mercato agricolo, ospitato nella porzione del parcheggio Tiberio limitrofa alle abitazioni, è gestito dalle Associazioni Coldiretti e Cia ed è composto da una ventina di banchi in cui poter trovare i migliori prodotti di stagione del territorio. Ortaggi, frutta, prodotti biologici, formaggi, salumi, olio, vino, miele e confetture: Una spesa ‘contadina’ fatta direttamente in città. L’offerta degli agricoltori locali è un’occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell’anno e per promuovere la filiera corta, la territorialità e la tipicità ‘vicino a casa’.