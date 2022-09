A Morciano c’è AttivaMente, l’open day per sperimentare le attività delle associazioni sportive

Attualità

Morciano di Romagna

| 10:09 - 14 Settembre 2022

AttivaMente a Morciano.

Piazza del Popolo prende vita con AttivaMente Sport, l'open day promosso dall'amministrazione comunale di Morciano di Romagna. Sabato 17 settembre, a partire dalle 15, ogni sport si ritaglierà il proprio spazio e la propria postazione in piazza e tutti i giovani partecipanti potranno prendere parte a lezioni di prova e sperimentare direttamente le diverse attività messe in campo dalle associazioni e dalle società sportive di Morciano.



"La pandemia - spiega l'assessore allo Sport del Comune di Morciano di Romagna, Andrea Agostini - ha fatto acquisire a ciascuno di noi maggiore consapevolezza dell’importanza sia per gli adulti, ma soprattutto per i più giovani, di svolgere un’attività all’interno delle palestre e/o all’aperto. Morciano ha una ricca e variegata presenza di realtà sportive, alcune con una lunga e prestigiosa storia. Come amministrazione siamo quindi felici di offrire questa opportunità di valorizzazione e promozione dello sport per tutti".