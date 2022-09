Brucia le sterpaglie ma è investita dal fuoco: gravi ustioni a braccia e volto

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

09:10 - 14 Settembre 2022

Martedì pomeriggio, nel giardino della propria casa a Santarcangelo, una anziana signora è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena, dopo essere rimasta gravemente ustionata mentre dava fuoco a delle sterpaglie. Il terribile incidente è avvenuto in via Celletta dell'Olio, nelle prime campagne clementine. Per accendere il rogo, la donna ha utilizzato una bottiglietta di alcol, tenuta tra le mani. È stato proprio il liquido infiammabile a fare da ponte con il rogo appiccato alle sterpaglie, che l'hanno avvolta incendiando i vestiti. A causa delle gravi ustioni riportate a braccia e gambe, è stata ricoverata al centro grandi ustionati cesenate.