Rimini: Adunata Alpini, l'Aula respinge le risoluzioni di Lega e Fdi

Attualità

Rimini

| 19:36 - 13 Settembre 2022

Cappello tradizionale.

Respinta dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna la risoluzione firmata dalla Lega per "esprimere vicinanza all'Associazione nazionale Alpini al fine di riconoscerne la valenza sociale, culturale, popolare e identitaria, oltre a invitare tutte le città emiliano-romagnole a individuare un luogo pubblico da dedicare alla memoria e al sacrificio degli Alpini caduti in patria". L'atto è stato sottoposto all'Aula poiché, in seguito all'adunata nazionale svolta a Rimini lo scorso maggio, erano stati segnalati casi di presunte molestie nei confronti di donne presenti all'evento - per l'unica denuncia presentata è stata disposta l'archiviazione - gettando ombre sugli Alpini. Su questo documento sono state presentate due proposte di emendamento: una a firma della Lista Bonaccini e una a firma del Pd. Respinta anche l'altra risoluzione abbinata, firmata da Fratelli d'Italia, che chiedeva l'impegno a condannare "ogni episodio di molestia e di violenza contro le donne, con l'auspicio che venisse fatta al più presto chiarezza, e, qualora vi fossero responsabilità, si procedesse alla punizione degli autori dei reati commessi", e chiedeva, contestualmente, di esprimere anche solidarietà "al Corpo degli Alpini". Non è stata invece abbinata la risoluzione presentata dal Pd nella seduta d'Aula che si è svolta a luglio, il cui oggetto era "valutare l'adozione di accordi o protocolli per tutelare le donne esposte al rischio di molestie in caso di grandi eventi", perché giudicata non attinente all'argomento trattato. Per la Lega "i testi degli emendamenti danno per scontato che ci siano stati atti di molestie ma la procura di Rimini ha archiviato il caso. Viene dato per oggettivo un fatto ma gli atti processuali dicono il contrario". Il Pd ha evidenziato "l'impegno da sempre svolto dagli Alpini nelle situazioni di emergenza, ma occorre altresì condannare le molestie di qualsiasi tipo. Non vogliamo condannare un Corpo ma trovare una condivisione su un atto di indirizzo", hanno sottolineato i dem, aggiungendo che "l'intenzione non è di mettere sotto accusa il Corpo degli Alpini".