Nuovo anno scolastico: si riparte anche a Cattolica in piena sicurezza

Attualità

Cattolica

| 17:16 - 13 Settembre 2022

Sopralluogo antisfondellamento a Cattolica.

Sopralluogo, questa mattina (13 settembre), nelle scuole di Cattolica per visionare il risultato finale dei lavori di antisfondellamento ed in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Gli interventi effettuati durante la pausa estiva garantiranno maggiore sicurezza a solai e controsoffitti, ai plessi della scuola dell’infanzia Corridoni, della primaria Carpignola e della Secondaria Emilio Filippini. Ad effettuare i lavori sono state tre diverse ditte: il consorzio Co.Pro.La. (Consorzio Produzione Lavoro Artigiano) di Senigallia per la primaria Carpignola, la GM Srl di Caserta per la Filippini e la “Jalal Frikh” di Montescudo-Montecolombo per la scuola Corridoni. Un ampio e complessivo progetto di messa in sicurezza sui tre plessi scolastici che si è reso possibile grazie al reperimento, da parte degli uffici di Palazzo Mancini, di un finanziamento da 1 milione di euro, pervenuto lo scorso anno dal Ministero dell'Istruzione.

Al sopralluogo hanno preso parte la Sindaca Franca Foronchi e l'Assessore alla Pubblica istruzione Federico Vaccarini, accompagnati dai tecnici comunali Thomas Angelini e Cinzia Ricci, e dal Dirigente Baldino Gaddi. Per l'Istituto Comprensivo era presente la Dirigente Dottoressa Anna Rosa Vagnoni. “Sono state rispettate le tempistiche - spiegano in tecnici comunali - senza particolari imprevisti. Per quel che riguarda il plesso della Filippini sottolineiamo che si interverrà sul tetto, nei prossimi mesi, per andare ad eliminare anche le infiltrazioni. Questo è un aspetto fondamentale che più volte ci è stato evidenziato anche dai rappresentanti dell’Istituto Scolastico”. Per il plesso della Carpignola, dopo l'intervento di antisfondellamento, sono previsti ulteriori lavori durante la prossima estate. Questi ultimi andranno a migliorare la resistenza sismica e l’efficientamento energetico andando a consegnare agli alunni un edificio completamente rigenerato.

“Ci siamo recati di persona - aggiunge la Sindaca, Franca Foronchi - a constatare la conclusione e la buona riuscita di questi interventi. Nell'attenzione agli edifici scolastici tutta l'Amministrazione e gli uffici comunali hanno impegnato energie e lavoro. Adesso è tempo di riaprire ed accogliere i ragazzi in strutture sicure dal punto di vista strutturale, vivibili ed efficienti. Ringraziamo anche la Dirigente e tutto il personale scolastico per la collaborazione nel periodo dei lavori e la comprensione dei disagi che interventi di tali entità, inevitabilmente, comportano”. “Il nostro obiettivo - aggiunge l'Assessore Federico Vaccarini – è quello di mantenere alta l'offerta qualitativa della didattica e ciò lo si può fare soltanto se si ha la possibilità di lavorare in scuole che siano capaci di rispondere alle diverse esigenze educative e che al contempo garantiscano sicurezza, sostenibilità ambientale ed efficienza dal punto di vista energetico”.