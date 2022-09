Un'altra vita salvata grazie al prolungamento del servizio di salvataggio: rianimato col defibrillatore

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:27 - 13 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Momenti di paura sulla spiaggia di Misano Adriatico ieri mattina (12 settembre) intorno alle 9:45. L'operatore di salvamento Matteo Angelini viene allertato da una signora in quanto il marito, che si trovava nella prima fila di ombrelloni del Bagno 57, era riverso a terra privo di conoscenza. A quel punto Angelini, constatata la situazione di pericolo, ha provveduto a richiamare il collega Luca Merli che ha recapitato immediatamente il defibrillatore nella zona in cui si trovava l'uomo. Subito i due hanno cominciato le manovre di soccorso per riuscire a rianimare l'uomo in attesa dell'arrivo dei mezzi del 118. Rianimazione che è poi durata 25 minuti: l'utilizzo del defibrillatore si è rivelato fondamentale. Giunti i soccorsi, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Infermi di Rimini, dove si trova tuttora in coma farmacologico e ne sono monitorate le condizioni di salute.