Ruba una bici in stazione ma viene subito beccato dalla Polizia: arrestato

Rimini

| 13:40 - 13 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Domenica sera (11 settembre 2022) la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano per il reato di Furto Aggravato. Intorno alle ore 21.40 una volante della Questura di Rimini mentre effettuava il proprio servizio in zona stazione ferroviaria era stata avvicinata da un cittadino straniero che indicava agli agenti un uomo in sella ad una bicicletta e sostenendo di averlo visto poco prima tagliare con delle tronchesi la catena di una bicicletta attaccata ad un palo. Appreso quanto accaduto gli agenti hanno raggiunto l'uomo che, accortosi delle divise, ha gettato a terra la catena che aveva reciso per impossessarsi della bicicletta. L’uomo prontamente bloccato dai poliziotti in un primo momento ha cercato di giustificarsi goffamente sul possesso della bicicletta, poi vistosi scoperto ha ammesso la propria responsabilità. Inoltre, da un controllo più approfondito, gli agenti hanno trovato nel borsello dell’uomo la pinza tronchese utilizzata per commettere il furto. E' stato tratto in arresto e sottoposto, nella giornata di ieri, al rito direttissimo. Veniva, tra l’altro, deferito in stato di libertà per il Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.