Da Giardini d’autore al passaggio del Gran premio Nuvolari: gli eventi della settimana a Rimini

Eventi

Rimini

| 12:31 - 13 Settembre 2022

Gran premio Nuvolari.

Una settimana all’insegna del verde, dei colori, del paesaggio e dell’arte con Giardini d’autore, che torna nella cornice della piazza sull’acqua per l’edizione autunnale (dal 16 al 18 settembre) dell’evento che è diventato oramai appuntamento fisso per tutti gli amanti delle piante e dei giardini. Tante le proposte a tema di scoperta della città durante il weekend, dalle passeggiate culturali fra il verde con La Rimini che non ti aspetti a cura di Discover Rimini, alle presentazioni di libri e laboratori di ecologia o le esperienze olfattive.



Proseguono gli spettacoli della 73° edizione della Sagra Musicale Malatestiana che sabato 17 settembre segna il ritorno della Philharmonia Orchestra di Londra affidata alla bacchetta del talentuoso maestro finlandese Santtu-Matias Rouvali e con la violinista giapponese Sayaka Shoji, con un concerto dedicato alla musica del Novecento. Domenica 18 settembre prende il via anche “Parole per la musica”, con il primo dei dieci incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori. Si parte (alle ore 17) con Fabio Sartorelli sul tema ‘Quando Puccini faceva la pubblicità alla penna Parker. Opera e pubblicità: un connubio di ieri e di oggi.

Prosegue l’omaggio a Clara Calamai, fino al 28 settembre si può visitare la mostra fotografica presso la Biblioteca civica Gambalunga dal titolo “Zia Clara”, curata da suo nipote Marino. A fianco della mostra, nella sala della Cineteca del Comune di Rimini sono presentati a cadenza settimanale tre film esemplari della carriera dell’attrice: “L’avventuriera del piano di sopra” di Raffaello Matarazzo, con Vittorio De Sica (14 settembre ore 21), “Ossessione” di Luchino Visconti (21 settembre ore 21); “Profondo rosso” di Dario Argento (28 settembre ore 21). Ingresso libero.



Tra le mostre legate al mondo felliniano, da visitare al Palazzo del Fulgor, l’inedita mostra dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film ‘Il Casanova’ e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell’organo genitale maschile, dal titolo ‘Fellini forbidden’, che resterà aperta fino al 6 novembre. Sempre il Palazzo del Fulgor, fino al 16 ottobre, ospita anche ‘Gli Orienti di Pasolini’, una mostra delle foto di Roberto Villa scattate sul set e fuori dal set del film “Il fiore delle Mille e una notte”, realizzato da Pasolini nel 1973.

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum e Teatro Galli e variegati percorsi in città, mentre domenica 18 VisitRimini organizza un tour gratuito di Porta Galliana con una guida d’eccezione, Marcello Cartoceti, colui che ha riportato il monumento al suo antico splendore.



Nel fine settimana torna l’appuntamento con il Gran Premio Nuvolari che, come di consueto, fa tappa a Rimini con auto storiche provenienti da tutto il mondo, che sfilano in centro storico e rimangono in mostra in piazzale Fellini fra il 16 e il 18 settembre.



Da sabato 17 settembre inizia anche la Wellness Week, una settimana di eventi all’insegna del wellness: dall’esercizio fisico alla sana alimentazione, dallo sport all’educazione ai corretti stili di vita, dalle terme agli appuntamenti sportivi, dalla cultura al movimento in natura.

Tra gli altri eventi sportivi da segnalare la podistica Rimini – Verucchio, che parte da Rimini domenica 18 settembre e nel week- end la regata aperta a tutte le barche della Classe O’pen Skiff organizzata dal Club Nautico Rimini. Da non mancare poi la Cargo Bike Revolution, la

sfilata in cargo bike in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, rivolta agli appassionati del pedalare insieme. Nel week-end arriva a Rimini anche IBBL Summer League, un torneo di basket 3x3 a cui tutti possono partecipare nel playground Red Bull Half Court al Parco del Mare, che al sabato ospita invece la Sfida delle Celebrities.







Ultimi appuntamenti al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, a partire dalla serata di mercoledì 14 settembre, con la musica del Quartet Note che eseguirà brani d’opera e operetta, canzoni melodiche, canzoni pop e jazz, colonne sonore della vita di ieri e di oggi. Presenta Patrizia Deitos, talentuosa cantante jazz apprezzata a livello internazionale. Sempre al Parco degli Artisti (16, 17, 18 settembre) torna con tanta musica, artisti, performer, dibattiti e workshop la tre giorni di Humus AltroFestival 4



Torna il 18 settembre a Torre Pedrera il secondo raduno di auto d'epoca Fiat 500 sul lungomare con ritrovo alle ore 17 in via San Salvador e sfilata delle auto.

Sempre domenica 18 settembre, ultimo appuntamento in nome della salvaguardia delle tradizioni locali, con la Rievocazione della pesca storica: la Tratta, a cui tutti possono partecipare sulla spiaggia al Bagno 106/b di Rivazzurra Cocobeach a cura dall'Associazione 'Rimini per tutti onlus'. Un appuntamento con le tradizioni marinare riminesi che sarà al centro del programma Rai Linea Blu in onda il 24 settembre con una puntata in cui si parlerà anche della “tratta” riminese.



Il calendario delle cose da fare fino al 20 settembre:



IN EVIDENZA



da venerdì 16 a domenica 18 settembre 2022

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Giardini d'Autore

Torna l’edizione autunnale di Giardini d’Autore. Un omaggio alla terra, ai colori, al paesaggio e all’arte. L’area verde più bella della città fa ancora una volta da cornice all’evento dedicato alle piante, al giardino e alla bellezza.

La manifestazione si articola nelle aree che da sempre l’hanno caratterizzata: la Piazza Giardino, con i vivaisti provenienti da tutta Italia e dall’estero che per questa edizione sono davvero tanti e presentano al pubblico le loro collezioni botaniche, il Giardino delle Meraviglie, da sempre lo spazio dedicato agli artigiani e al design, la Giardini Farm, il mercato a km 0 a cielo aperto e la Giardini Kids, lo spazio per i piccoli giardinieri di oggi e futuri giardinieri di domani. Non manca la parte dedicata al buon cibo e le aree relax affacciate sull’acqua e sul Ponte di Tiberio. Tre giorni immersi tra fiori, piante, natura, design, arte e sapori da vivere grazie anche al programma di appuntamenti pensati per grandi e bambini. La bellezza dell’autunno viene celebrata a tutto tondo in ogni sua forma ed espressione.

La bellezza, espressa in ogni sua forma, prende vita nelle opere degli artisti, nei corsi di pittura en plain air, nei laboratori di decorazione e negli appuntamenti firmati con e per Giardini d’Autore dalle menti e dalle mani che da sempre contribuiscono a rendere unico questo appuntamento.

Orario: dalle 9.30 alle 19.30. Ingresso a pagamento. Gratuito under 16. Laboratori e attività

Info: www.giardinidautore.net



da venerdì 16 a domenica 18 settembre 2022

piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Gran Premio Nuvolari - 32°edizione

Competizione automobilistica internazionale di regolarità, giunta alla trentaduesima edizione e riservata alle vetture d'epoca (costruite fra 1919 e 1972). Le auto storiche, provenienti da tutto il mondo, sono impegnate in un percorso di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto fanno tappa a Rimini dove sfilano in centro storico e rimangono in mostra in piazzale Fellini.

Le auto d'epoca arrivano a Rimini nella tarda serata di venerdì 16 settembre.

Sabato 17, ha inizio la seconda tappa, che vede un percorso a verso le città di Siena e Arezzo, lungo un percorso disegnato tra passi appenninici e strade incontaminate per tornare a Rimini passando per San Marino. L’arrivo della seconda tappa ha luogo poi a Rimini, in Piazza Tre Martiri. La giornata si conclude con il tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari, nella meravigliosa cornice Felliniana del Grand Hotel di Rimini.

Domenica 18 settembre gli equipaggi sono di ritorno verso Mantova, partendo da Rimini la mattina presto.

Orario: venerdì 16 settembre: arrivo delle vetture in piazzale Fellini in tarda serata;

sabato 17 settembre: partenza da piazzale Fellini alle ore 7 e ritorno in piazza Tre Martiri alle ore 19; domenica 18 settembre: partenza da piazzale Fellini alle ore 7

Info: 0376 322003 org@gpnuvolari.it www.gpnuvolari.it



sabato 17 settembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

73° Sagra Musicale Malatestiana: Philharmonia Orchestra - Santtu-Matias Rouvali

Concerto sinfonico al Teatro Galli

Alla musica del Novecento è dedicato il concerto che segna il ritorno alla Sagra Musicale Malatestiana della Philharmonia Orchestra di Londra, affidata alla direzione del talentuoso maestro finlandese Santtu-Matias Rouvali, che a Rimini esordisce con la Seconda Sinfonia di Sibelius e con la violinista giapponese Sayaka Shoij, impegnata nel Concerto per violino di Prokof’ev.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



16, 17, 18 settembre 2022

Parco degli Artisti, Via Marecchiese 387 – Vergiano di Rimini

Humus AltroFestival 4

HAF4 torna con tanta musica, artisti, performer, dibattiti e workshop, che saranno protagonisti di una tre giorni originale, unica e intensa.

Per partecipare è necessario tesserarsi: il costo della tessera è di 10€ e permette l'accesso gratuito a tutte le giornate del Festival e a tutti gli eventi Humus che ci saranno nei prossimi mesi, fino ad agosto 2023.

Info: Evento di Humus e Pacha Mama Commercioequo Rimini



18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

3° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica

Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto Curi…

Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori.

Ingresso libero. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it



TUTTI GLI APPUNTAMENTI



Fino al 14 settembre 2022

Rimini, Cinema Fulgor

‘Il Signore delle Formiche’ e la Rassegna ‘Il Cinema Ritrovato’

Il Cinema Fulgor riaccende i proiettori con un ricco programma di rassegne, retrospettive e omaggi a cineasti.

Tra i primi appuntamenti in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission: il film “Il signore delle formiche” (drammatico – anno 2022, durata 130 minuti), diretto da Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio e Elio Germano, in concorso al Festival di Venezia 2022.

Lunedì 19 settembre torna la Rassegna Il Cinema Ritrovato con il film VIDEODROME di David Cronenberg metafora della civiltà televisiva. Videodrome è a tutti gli effetti il ‘manifesto’ del cinema di Cronenberg: un film paradigmatico, pluristratificato e scioccante.

Restaurato in 4K nel 2022 da Arrow Films con la supervisione di James White e James Pearcey presso il laboratorio Silver Salt, a partire dal negativo camera originale 35mm ed elementi intermedi conservati da NBC Universal. Restauro approvato da David Cronenberg.

Versione originale con sottotitoli in italiano (ore 21:00)

A pagamento Info: www.cinemafulgor.com



Tutti i martedì di settembre 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum. gli appuntamenti di settembre:

13 settembre: La dolce vita di Federico Fellini

20 settembre: Fellini degli spiriti di Selma Dell’Olio

27 settembre: I vitelloni di Federico Fellini

Ore 16.00. L'ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor, ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



martedì 13 settembre 2022

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico

SGR Live: Darma presenta ‘Basterebbe Respirare’

Nella splendida cornice di Castelsismondo, si esibisce DARMA, un'artista romagnola che presenta per l'occasione il suo nuovo singolo 'Basterebbe respirare'.

La cantante affianca alla melodia della canzone, che sa di classico, un clip che si ricollega all’innocenza dell’infanzia. La voglia di credere che non servono molte cose per essere liberi, basta solo respirare. DARMA ha scritto questo pezzo affidandosi a Cristian Bonato e al suo studio Numeri Recording a Rimini. Il pianoforte e gli archi sono suonati da Federico Mecozzi (compositore, polistrumentista e violinista a fianco di Ludovico Einaudi), le chitarre da Massimo Marches (cantautore e chitarrista riminese di rilievo).

In questa corsa verso la libertà vi è la ricerca di sonorità nuove, pure, quasi eteree, accompagnate da paesaggi mozzafiato rubati ad una Romagna che sfoggia colori estivi, paesaggi evocanti la speranza di un ritorno alla vita libera. Il video mostra infatti il fascino e la poesia della Valmarecchia, mentre le sequenze dialogano con la musica nella corsa verso i sogni e la felicità.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/pg/GruppoSGR



Mercoledì 14 settembre 2022

Parco degli Artisti, Via Marecchiese 387 – Vergiano di Rimini

Quartet Note – Dal bel canto allo Swing

Con: Reika Higa (soprano), Mauro Montanari (tenore), Gilberto Del Chierico (pianoforte) e Anacleto Gambarara (sax). Presenta la serata Patrizia Deitos, ex modella e Miss Romagna, ora talentuosa cantante jazz apprezzata a livello internazionale.

Il quartetto propone una serata dove la musica sarà la protagonista assoluta: verranno eseguiti brani d’opera e operetta, canzoni melodiche, canzoni pop e jazz, colonne sonore della vita di ieri e di oggi. Dall’atmosfera passionale del tango argentino di Astor Piazzolla, alle melodie classiche di Gabriel Faurè, dall’attualità del swing e delle canzoni pop, alle intense emozioni dei più famosi brani d’opera. Un connubio tra passione, drammaticità e tradizione, che darà vita a una serata emozionante.

Inizio spettacolo ore 20.30. Il chiosco del Casotto è aperto dalle 19.30, con prenotazione tavolo al numero 3274115353 (preferibilmente Whatsapp).

L'ingresso allo spettacolo, che include la prima consumazione (bibita), ha il prezzo di 10 €.

Per bambini fino a 12 anni è ridotto a 5 €. Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



15, 20, 23 settembre 2022

Rimini, Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri 22

Rimini Explorer

Una caccia al tesoro digitale nel cuore di Rimini

Il laboratorio creativo Rimini Explorer, destinato a ragazzi dai 14 ai 18 anni, lancia una ‘challenge’ rivolta ad aspiranti game designer per ideare, progettare e realizzare una caccia al tesoro ambientata nel centro storico di Rimini.

La caccia al tesoro che verrà realizzata sarà un nuovo strumento per creare un’innovativa forma di narrazione destinata ai giovani, turisti e non, per scoprire giocando la cultura della nostra città.

A supportare e guidare i ragazzi scelti come game designer ci sarà il team di Nonstudio, una startup romagnola specializzata nella progettazione e sviluppo di videogiochi.

Rimini Explorer è rivolto a giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni che hanno voglia di mettersi in gioco e acquisire competenze digitali, il numero massimo dei partecipanti è di 15 ragazzi. Per poter partecipare è necessario compilare il form entro 13 settembre 2022.

Rimini Explorer prevede 3 incontri (15 - 20 - 23 settembre) della durata di 2 ore ciascuno ed è gratuito. Le lezioni si terranno negli spazi del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, mentre il testing verrà realizzato nel centro storico di Rimini.

Info: www.laboratorioapertoriminitiberio.it/rimini-explorer



sabato 17 e domenica 18 settembre 2022

Club Nautico Rimini, Piazzale Boscovich, 12 - Rimini (zona porto canale)

O'pen Skiff 2022

Il Club Nautico di Rimini ASD, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con l’Associazione Italiana Classe O’pen Skiff & RS Aero e il patrocinio del Comune e del Coni di Rimini, propone il II° Interzonale Adriatico, O'Pen Skiff, una regata di flotta arbitrata.

La regata è aperta a tutte le barche della Classe O’pen Skiff. Sono ammessi alle regate gli equipaggi delle categorie U12, U15 e U17.

Orario: venerdì 16 settembre alle ore 15 apertura segreteria di regata

sabato 17 e domenica 18 settembre alle ore 12 segnale di avviso prima prova

info: 0541 26520 cnrimini@cnrimini.com



Domenica 18 settembre 2022

spiaggia di Rimini, Bagno 106/b di Rivazzurra Cocobeach

Rievocazione della pesca storica: la Tratta

In nome della salvaguardia delle tradizioni locali, sulla spiaggia riminese ogni anno viene riproposta una esibizione pratica dell'antica tecnica di pesca, dall'Associazione 'Rimini per tutti onlus', a cui tutti possono partecipare per rivivere l'antica tradizione della pesca.

Pratica in uso fino agli anni 50 del secolo scorso, prevedeva l'uso di una grande rete che da un lato doveva strisciare sul fondo con l'ausilio di piombi, mentre l'altro lato, teso verso la superficie, veniva dotato di galleggianti (sugheri). Inoltre, mentre un capo restava fissato sulla battigia, l'altro capo, con l'aiuto di una piccola barca veniva portato in acqua creando un ampio semicerchio, sino a tornare a terra. A questo punto, i pescatori, immersi nell'acqua in due file distinte, iniziavano a recuperare le due cime, e legandosi in vita il crocco (e' croc), tiravano a terra la rete che, strisciando sul fondale, intrappolava il pesce rimasto all'interno del semicerchio.

Chi desiderasse diventare pescatore per un giorno e rivivere l'antica tradizione della ‘tratta’ non deve fare altro che presentarsi in spiaggia domenica 18 settembre, al mattino, per preparare la calata (verso ore 10) e partecipare al ritiro delle reti. Al termine della rievocazione gli organizzatori offrono, a tutti coloro che partecipano alla rievocazione, una degustazione di pesce azzurro arrostito sulla brace secondo l'antica tradizione riminese, con piadina e vino di Romagna (11.30 circa). Partecipazione libera.



domenica 18 settembre 2022

Rimini, piazza Malatesta e piazzale Kennedy

Cargo Bike Revolution

Sfilata in cargo bike in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, rivolta agli appassionati del pedalare insieme.

Il corteo, adatto a tutte le età, parte da piazza Malatesta, per raggiungere l’Arco d’Augusto attraverso Piazza Tre Martiri, il Parco Cervi e facendo tappa al Bike Park di Rimini da via Roma.

Il gruppo proseguirà poi su piazzale Cesare Battisti, in direzione mare attraverso via Principe Amedeo e il nuovo tratto del Parco del Mare.

L’itinerario terminerà in piazzale Kennedy dove sarà presente un DJ set, intrattenimento e alcuni stand per fare aperitivo e godersi il tramonto.

Le iscrizioni online sono disponibili compilando il form: forms.gle/75iNF5dxy3oJP2ox9

Orario: dalle ore 17.30 alle ore 21.00 Partecipazione gratuita su iscrizione.

Info:0541 1835082 (Bike Park Rimini) bikepark@coopmetis.com



domenica 18 settembre 2022

via San Salvador - Rimini Torre Pedrera

Fiat 500... Amore infinito, atto 2

Dopo il successo riscosso durante la prima edizione svoltasi a inizio estate 2022, Fiat 500 Club Italia - Coordinamento di Rimini, in collaborazione con il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone il 2° raduno di auto d'epoca Fiat 500 sul lungomare di Torre Pedrera.

Il ritrovo è alle ore 17 in via San Salvador ed è prevista la sfilata delle auto Lungomare Torre Pedrera, dai Giardinetti di via San Salvador procedendo fino a Rivabella e San Giuliano Mare. dalla rotonda dei quattro venti si tornerà verso Torre Pedrera, zona Giardinetti intorno alle ore 19.45. La serata è allietata da un concerto di musica dal vivo alle ore 20.30, al Bagno 65.

Orario: inizio iscrizioni dalle ore 16.00; partenza del raduno alle ore 18.30; concerto alle ore 20.30

​Il costo di iscrizione è di 30 € a persona (solo giro 10 €)

Info e iscrizioni: 340 3032239



domenica 18 settembre 2022

Parco XXV Aprile – Rimini

39° Rimini-Verucchio - 5° corsa per la vita AIDO

Gara regionale di corsa su strada

Una corsa in linea di 21,5 km su un percorso in leggera e costante ascesa, immerso nella natura, da Rimini a Verucchio. La partenza è al Parco XXV Aprile di Rimini e l'arrivo è alla Porta del Passerello a Verucchio. Tanti i partecipanti che arrivano da tutta Italia e anche da Austria Olanda e Croazia.

Orario: ritrovo c/o Strampalato. Partenza ore 9.00

Premiazioni al Campo sportivo Fausto Coppi di Verucchio

Info: 328 4659162 (A.S.D. Golden Club Rimini International) info@riminiverucchio.it



martedì 20 e giovedì 22 settembre, sabato 1° ottobre 2022

Rimini, Casa Associazioni, via Covignano 238 e Cinema Tiberio, via San Giuliano 16

Concerto aperitivo di solidarietà e corso di formazione per Volontari Ant

Martedì 20 e giovedì 22 settembre, la Fondazione ANT Italia ONLUS, che fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore, organizza un corso gratuito a Rimini, tenuto dai professionisti ANT, e dedicato a chiunque desideri entrare nella rete di volontari della Fondazione. Per ANT, infatti, il volontariato è una forma di supporto fondamentale e imprescindibile. Il progetto formativo consiste in due incontri, che si terranno in presenza presso la Casa delle Associazioni ‘G. Bracconi’, in via Covignano 238 a Rimini, e mirati a dare ai potenziali volontari le basi indispensabili per contribuire in maniera significativa alla mission ANT. Frequentando il corso il candidato volontario potrà scegliere tra diverse attività: socio-assistenziali, di sensibilizzazione nei charity point, attività di ufficio, servizi sul territorio, campagne di raccolta fondi.

In occasione della presentazione del corso di formazione per Volontari Ant, in programma martedì 20 settembre 2022 alle ore 16.30 saranno presenti Kristian Gianfreda, Assessore alle Politiche per la salute, la protezione sociale, le politiche per la casa del Comune di Rimini e Maurizio Maggioni, Direttore di VolontaRimini.

Per partecipare al corso è necessario iscriversi 348 3102667 | delegazione.rimini@ant.it

Tra le iniziative di raccolta fondi, per sabato 1° ottobre, al Cinema Teatro Tiberio, in via San Giuliano 16, si terrà un concerto aperitivo di solidarietà dal titolo A per ANT, A per Art – Arte e Musica per ANT, con la partecipazione di prestigiosi musicisti, artisti ed imprese sostenitrici, come la musicista-cantante Kim Kathleen, Antonio Maria Magro - voce recitante, la cantante jazz Patrizia Deltos, il tenore Mauro Montanari, la violinista Desislava Kondova e il musicista- cantante Paolo Sgallini. L’appuntamento è alle ore 18.00

Offerta minima 20 €. Il ricavato andrà a sostegno dell’assistenza medico specialistica a casa dei malati di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica gratuiti di Fondazione ANT italia Onlus a Rimini e provincia.

Info e prenotazioni: 348 3163802 delegazione.rimini@ant.it



fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 - Rimini zona porto canale

La ruota panoramica

La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L'attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it



ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA



17 e 18 settembre 2022

Rimini, Marina Centro playground Red Bull Half Court al Parco del Mare

IBBL Summer League

Torneo di basket 3x3 e Sfida delle Celebrities

A metà settembre arriva a Rimini, nel playground Red Bull Half Court al Parco del Mare, IBBL Summer League, un torneo di basket 3x3 a cui tutti possono partecipare, promosso da IBBL Italian Brands Basketball League, un progetto dove lo sport americano più popolare, il Basket, si fa promotore del Made in Italy.

Momento clou dell’evento sarà la Sfida delle Celebrities che si giocherà sabato 17 Settembre alle ore 17,30 e a cui parteciperanno team influencers, youtubers ed ex giocatori campioni di basket. Tra questi: Valentina Vignali (riminese con più di 2,6 milioni di followers), Linton Johnson (ex giocatore Nba), Leonardo Decarli, Giovanni Fois, Jakidale, Los amigos, Nicolò Mirra, Jaser, Denis Marconato (campione europeo con la Nazionale), Chris McNealy (ex giocatore NY Knicks), Claudio Bonaccorsi ed altri.

Domenica 18 si svolgeranno invece le partite del torneo 3x3 che prevede 12 squadre e le partite di minibasket in collaborazione con la società locale (orario: 11 - 18).

Tutti si possono iscriversi tramite l’app Pick-Roll che prevede un’iscrizione di 20 euro a persona. I vincitori del torneo verranno ospitati a New York per una tappa del torneo IBBL NY (volo escluso).

Inf: 3274133103 www.ibblnyc.com

da sabato 17 a sabato 24 settembre 2022

Rimini, sedi varie

Wellness Week

La Settimana del movimento e dei sani stili di vita torna dal 17 al 24 settembre con una nuova edizione e l’obiettivo di valorizzare la Romagna come Wellness Valley, il distretto internazionale del benessere e della qualità della vita.

La settimana prevede un calendario di iniziative, eventi e attività che fanno vivere alle persone i benefici del Wellness, grazie alla collaborazione tra tutti gli stakeholders del progetto Wellness Valley, promossa dalla Wellness Foundation e della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna.

Una settimana di eventi all’insegna del Wellness: dall’esercizio fisico alla sana alimentazione, dallo sport all’educazione ai corretti stili di vita, dalle terme agli appuntamenti sportivi, dalla cultura al movimento in natura.

Info: www.wellnessvalley.it/it/main-events/la-wellness-week/



Tutti i mercoledì e sabati fino al 28 settembre 2022

Bagno 14 e 51 - Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì:

ore 8,30 e 18,30 Bagno 14 - Marina Centro

ore 9,00 e 18,00 Bagno 51

e tutti i sabati:

ore 8,30 Bagno 14 - Marina Centro

ore 9,00 Bagno 51

Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. A pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com

ogni domenica, da maggio a ottobre 2022

Rimini, piazza sull’acqua - Ponte di Tiberio

Domenica di Hatha Yoga

Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna.

Orario: in settembre e ottobre ogni domenica alle 10. Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 393 517466756 o sulla pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/ Partecipazione a offerta libera.



ogni mercoledì sera e sabato mattina da maggio a settembre 2022

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach

50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8; da ottobre ad aprile: solo il mercoledì alle 18.30. A pagamento. Info: 348 0981594 info@elensouza.com



tutti i mercoledì fino al 28 settembre 2022

Rimini, Viserba

A pesca al largo di Rimini

Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca

Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare quest’esperienza in mare. Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto altro.

Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.

Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.

Ore 6. A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399 info@visitrimini.com



tutti i giorni da settembre a novembre 2022

Porto di Rimini (su richiesta anche altri punti di partenza)

Pesca d'altura

Con l’arrivo dell’autunno torna la possibilità di praticare la pesca d’altura, dedicata ai grandi appassionati del mare. L'attività prevede la pesca al tonno rosso, abbondante in Adriatico, la pesca alla ricciola col vivo o a vertical jigging; la traina costiera con esche artificiali e la pesca con esche naturali per catturare specie diverse quali lampughe, palamite, sgombridi, tombaroli; la pesca al bolentino di profondità per andare alla ricerca di scorfani, saraghi, orate.

Le battute di pesca si svogliono entro i 12 miglia dalla costa, a 25 miglia dalla costa sino a 45 miglia dalla costa. Tutte le attività sono destinate per massimo 7 partcipanti.

Ore 6.00 Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/316311-pesca-daltura



Dal lunedì al giovedì dal 12 settembre al 3 novembre 2022

Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo - outdoor movement

Fluxo è una "palestra" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta. Le lezioni, tenute all’aperto dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: 13.30 e 14.30 A pagamento. Info: +39 3471224480 fluxomovement@gmail.com



ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com