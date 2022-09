Treni: potenziata la linea ferroviaria Bologna-Rimini

Attualità

Rimini

| 11:46 - 13 Settembre 2022

Stazione di Rimini.

Con un investimento complesivo di 21,5 milioni per un ulteriore sviluppo del traffico ferroviario passeggeri e merci e per la velocizzazione dei servizi Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs italiane) realizzerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico nei mesi di settembre e ottobre sulle linee Bologna-Rimini e Castelbolognese-Ravenna.

Nella stazione di Castelbolognese è in programma tra gli altri interventi l'attivazione di un nuovo binario - il quinto - dedicato ai treni passeggeri per e da Ravenna, che permetterà di effettuare l'interscambio con i servizi per e da Rimini sulla stessa banchina. Inoltre velocizzazione del traffico dei treni merci più pesanti fra Castelbolognese e Ravenna con una migliore integrazione al traffico passeggeri, interventi su otto ponti ferroviari. Infine aggiornamento tecnologico dei sistemi di gestione della circolazione sulla linea Bologna-Rimini.



Per quanto riguarda la circolazione dei treni, fino al 16 settembre vi saranno modifiche alla circolazione di cinque treni regionali. Da sabato 1 a domenica 2 ottobre e da sabato 8 a domenica 9 ottobre la circolazione sospesa fra Imola e Faenza (linea Bologna-Rimini); da sabato 1 a domenica 9 ottobre circolazione sospesa fra Castelbolognese e Russi (linea Bologna Ravenna); dall'1 all'8 ottobre circolazione sospesa fra Faenza e Lavezzola; dal 30 ottobre all'1 novembre circolazione sospesa fra Russi e Ravenna (linea Bologna-Ravenna) con modifiche al servizi. Tutte le modifiche al servizio sono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.