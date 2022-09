Rimini, contributo affitto 2022: dal 15 settembre aprono i termini, ecco come fare domanda

Attualità

Rimini

| 11:43 - 13 Settembre 2022

Contributi affitto.

Parte il bando per i contributi per l’affitto 2022 del Comune di Rimini: dal 15 settembre - ore 12 - aprono i termini per partecipare, con scadenza il 21 ottobre. Il contributo intende sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di affitto ed è rivolto ai titolari di regolare contratto di locazione ad uso abitativo in uno dei comuni del distretto di Rimini (Comune di Rimini, Comune di Bellaria Igea Marina e Unione di Comuni Valmarecchia). Saranno due le categorie di beneficiari ammessi al contributo: i nuclei familiari con ISEE fino a 17.154 euro (graduatoria 1) e i nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro che abbiano subito un calo del reddito superiore al 25% rispetto al reddito dichiarato nel 2021 (graduatoria 2). L’importo massimo concedibile è pari a 3 mensilità del canone per un importo, comunque, non superiore a € 1.500,00.



Possono partecipare al bando i cittadini italiani e quelli appartenenti a stati aderenti all’Unione Europea; inoltre cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche.



Come si fa ad accedere al servizio



Per presentare la domanda tramite a Piattaforma web regionale, cliccare sul seguente link: https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoAffitti (il link non è attualmente in funzione; verrà attivato giovedì 15 settembre 2022 alle ore 12:00).



Si potrà così accedere al contributo finanziario per le spese di affitto dell'alloggio.



Per informazioni: Ufficio Casa, Via D'Azeglio 13, 47921 Rimini

Orari:lunedì 8:30 - 12:30, martedì 8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30, mercoledì 8:30 - 10:30, giovedì 8:30 - 12:30, venerdì 8:30 - 12:30. Telefono: +39 0541 704721