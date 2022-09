Calcio Eccellenza: San Marino inarrestabile, Pietracuta battuto 2-1

Sport

Pietracuta di San Leo

| 18:14 - 18 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Pietracuta - Victor San Marino 1-2



PIETRACUTA: Amici; Stavola, Masini, Lessi, Contadini (27' st Fe. Fabbri); Fi. Fabbri (18' st Gregori), Fr. Fabbri; Bellavista (31' pt Tomassini), Louati (34' st Zannoni), Faeti (34' st Galli); Fratti.

In panchina: Leardini, Giacobbi, Giannini, Pavani. All.: Fregnani.

VICTOR SAN MARINO: Pazzini; Lombardi, De Queiroz, Monaco; Manuelli, Morelli (1' st Kamara), Sabba, Mengucci (1' st Mantovani); Malo (9' st Ambrosini), Santoni (15' st Tosi); Dioh (31' st Marra).

In panchina: Forti, Tiraferri, Mazzavillani, Gramellini. All.: Cassani.

ARBITRO: Dallagà di Rovigo.

RETI: 44' pt Dioh, 14' st Mantovani, 41' st Fratti.

AMMONITI: Mengucci, Kamara, Mantovani.



COMMENTO PIETRACUTA



COMMENTO VICTOR SAN MARINO Arriva a Pietracuta il quarto successo per il Victor San Marino in altrettante giornate di campionato. I biancazzurri espugnano lo stadio comunale "Claudio Bindi" grazie a un 2-1 rifilato alla formazione romagnola neopromossa in Eccellenza. Apre le marcature per i titani Dioh, su assist di Malo, al 44' del primo tempo. Il raddoppio del Victor San Marino arriva puntuale al 14' della ripresa e porta la firma di Mantovani su cross di capitan Ambrosini. Al 41' del secondo tempo accorcia le distanze il Pietracuta con Fratti, ma al termine dei 5 minuti di recupero c'è il triplice fischio dell'arbitro e, di conseguenza, sono gli uomini di mister Cassani a gioire.