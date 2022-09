Cambio sede vaccinale Covid Rimini: ritorna operativa la sede sulla Consolare

Attualità

Rimini

| 10:01 - 13 Settembre 2022

Cambio sede hub vaccinale Rimini.

L'Hub vaccinale di Rimini è tornato ad essere in Strada Consolare Rimini- San Marino n.76, pertanto la sede in via Coriano al Colosseo non è più operativa. Con l’avvio della quarta dose (seconda dose di richiamo o secondo booster) del vaccino anti-Covid19 per gli over60 e le persone con elevata fragilità a partire dai 12 anni, l’Azienda USL della Romagna ha potenziato già l’attività degli hub vaccinali e, per agevolare l’accesso e la vaccinazione alla popolazione che risiede in aree più distanti, ha programmato le seguenti sedute vaccinali aggiuntive sul territorio.