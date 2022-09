Calcio C, Rimini multato di duemila euro. Tanasa squalificato

Sport

Rimini

| 21:21 - 12 Settembre 2022

Il dopo derby. Il Rimini è stato multato di duemila euro per aver fatto esplodere - si legge nel comunicato - i suoi tifosi due petardi di forte intensità nel settore Curva ai minuti 7° e 85°; aver fatto esplodere tre bombe carta nel settore Curva, di cui una all'ingresso in campo delle squadre e due al minuto 87°; acceso e lanciato nel recinto di gioco (sulla pista) due bengala al minuto 87°. Per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva, intonato cori oltraggiosi e incitanti alla violenza nei confronti della Città della tifoseria ospite, dal 90° al 96° minuto circa.



CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



MONTALTO ADRIANO (REGGIANA) per aver, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una gomitata sulla parte posteriore della testa in azione di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerate le modalità della condotta e valutato che non si sono verificate conseguenze dannose (supplemento arbitrale).



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TOSCANO DOMENICO (CESENA)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COCCOLO LUCA (CESENA)

SOMMA MARCO (PONTEDERA)

TONUCCI DENIS (JUVE STABIA)

CARISSONI LORENZO (LATINA)

TANASA ANDREI (RIMINI)

MARZIERLI EDOARDO (S. DONATO TAVARNELLE)

GHAZOINI AMINE (VIS PESARO)

RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)