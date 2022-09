Muore all'interno di un edificio abbandonato, lo trova la compagna

Cronaca

Rimini

| 20:45 - 12 Settembre 2022

I sanitari sul luogo della tragedia.

Il cadavere di un senzatetto è stato trovato all'interno di un edificio abbandonato al confine tra Riccione e Miramare, in viale Gabriele D'Annunzio. A ritrovare il corpo senza vita dell'uomo è stata la sua compagna. La donna ha subito chiamato i soccorsi che sono giunti immediatamente sul luogo della tragedia. Inutile la corsa all'ospedale, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e il personale della Polizia scientifica.



Seguiranno aggiornamenti.