Reggini inaugura il nuovo punto vendita di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 16:14 - 12 Settembre 2022

Nelle foto il Party di inaugurazione.

E'stato inaugurato sabato 10 settembre a Cattolica, il nuovo centro usato certificato Volkswagen del Gruppo Reggini, concessionaria ufficiale per San Marino, Rimini e provincia dei brand Volkswagen, Audi, Skoda e Volkswagen Veicoli commerciali. Il pilota Enea Bastianini, richiamato a Monza per un impegno improvviso, ha regalato i suoi autografi per gli ospiti e ha registrato un saluto e un messaggio augurale per il successo dell’iniziativa che è stato trasmesso dopo il taglio del nastro alla presenza dell’Assessore Alessandro Belluzzi. Con questo nuovo punto vendita, il Gruppo Reggini amplia il suo servizio sul territorio con il brand Das WeltAuto, il programma usato dedicato ai veicoli usati di qualsiasi marca certificati dalla qualità Volkswagen. Un esordio pieno di energia positiva: brindisi, musica e tutta la passione Volkswagen.